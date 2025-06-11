Названо найкращий час для вживання зеленого чаю: не після їжі!
Зелений чай - один із найкорисніших напоїв, але максимальну користь від нього можна отримати лише тоді, коли пити його у відповідний час. Тоді він найефективніше впливає на організм.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Коли пити зелений чай
Дієтолог Джой Дюбост розповів, що зелений чай - ідеальний напій, який не містить калорій і цукру, а також є джерелом антиоксидантних рослинних сполук, які корисні для здоров'я.
Найкраще пити чай натщесерце, адже він може перешкоджати засвоєнню заліза, якщо його пити під час їжі. Вживання зеленого чаю в цей час означає, що ви отримуєте корисні катехіни зранку.
Пийте зелений чай з джерелом вітаміну С, щоб збільшити вміст антиоксидантів.
Дослідження показують, що білки, клітковина та певні мінерали можуть погіршувати біодоступність флавоноїдів. Все тому, що вони можуть затримуватися в компонентах (наприклад, клітковині) їжі, по суті "приховуючи їх" від організму під час травлення.
Між прийомами їжі
Вживання чаю з їжею може мати зворотний ефект: таніни - хімічні речовини, що створюють терпкий смак чаю і можуть перешкоджати засвоєнню заліза.
Залізо - це мінерал, який міститься в продуктах харчування та є компонентом еритроцитів, відповідальних за доставку кисню до клітин для підтримки енергії, серед інших функцій.
З цієї причини найкраще пити зелений чай принаймні за дві години до або після їжі, щоб максимізувати засвоєння антиоксидантів.
Після їжі
Для деяких вживання зеленого чаю - це чудовий спосіб завершити трапезу. Однак, таніни в чаї можуть перешкоджати засвоєнню поживних речовин, таких як залізо, що шкідливо, якщо є ризик дефіциту.
Таніни можуть зв’язуватися із залізом з рослинних джерел (негемове залізо) у травному тракті, ускладнюючи його засвоєння організмом. Найкраще зачекати кілька годин і натомість насолодитися чашкою чаю поза часом прийому їжі.
Що буде, якщо пити ввечері
Для багатьох людей ковток чаю - це розслаблюючий ритуал перед сном. Але зелений чай справді містить кофеїн - близько 30 міліграмів (мг) на чашку. Це менше, ніж кава, але це може перешкоджати здатності заснути або підтримувати сон, особливо якщо у вас чутливість до кофеїну.
Безкофеїновий чай в такому випадку буде найкращим варіантом, наприклад, ромашковий.
Поради щодо максимізації засвоєння антиоксидантів
Щоб отримати максимум користі від чашки чаю, дотримуйтесь цих порад:
- заварюйте чай окропом (100°C) до 4 хвилин
- поєднуйте зелений чай з продуктами, багатими на вітамін С, такими як апельсини, лимони або полуниця, що може покращити засвоєння організмом антиоксидантів з напою
- додавання молока до зеленого чаю може знизити його антиоксидантну здатність. Тим, хто хоче максимізувати його користь, найкраще насолоджуватися зеленим чаєм без коров'ячого чи соєвого молока
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