Названо лучшее время для употребления зеленого чая: не после еды!

Зеленый чай - один из самых полезных напитков, но максимальную пользу от него можно получить только тогда, когда пить его в соответствующее время. Тогда он наиболее эффективно воздействует на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Когда пить зеленый чай

Диетолог Джой Дюбост рассказал, что зеленый чай - идеальный напиток, который не содержит калорий и сахара, а также является источником антиоксидантных растительных соединений, которые полезны для здоровья.

Лучше всего пить чай натощак, ведь он может препятствовать усвоению железа, если его пить во время еды. Употребление зеленого чая в это время означает, что вы получаете полезные катехины с утра.

Пейте зеленый чай с источником витамина С, чтобы увеличить содержание антиоксидантов.

Исследования показывают, что белки, клетчатка и определенные минералы могут ухудшать биодоступность флавоноидов. Все потому, что они могут задерживаться в компонентах (например, клетчатке) пищи, по сути "скрывая их" от организма во время пищеварения.

Между приемами пищи

Употребление чая с едой может иметь обратный эффект: танины - химические вещества, создающие терпкий вкус чая и могут препятствовать усвоению железа.

Железо - это минерал, который содержится в продуктах питания и является компонентом эритроцитов, ответственных за доставку кислорода к клеткам для поддержания энергии, среди других функций.

По этой причине лучше всего пить зеленый чай по крайней мере за два часа до или после еды, чтобы максимизировать усвоение антиоксидантов.

После еды

Для некоторых употребление зеленого чая - это отличный способ завершить трапезу. Однако, танины в чае могут препятствовать усвоению питательных веществ, таких как железо, что вредно, если есть риск дефицита.

Танины могут связываться с железом из растительных источников (негемовое железо) в пищеварительном тракте, затрудняя его усвоение организмом. Лучше всего подождать несколько часов и вместо этого насладиться чашкой чая вне времени приема пищи.

Что будет, если пить вечером

Для многих людей глоток чая - это расслабляющий ритуал перед сном. Но зеленый чай действительно содержит кофеин - около 30 миллиграммов (мг) на чашку. Это меньше, чем кофе, но это может препятствовать способности заснуть или поддерживать сон, особенно если у вас чувствительность к кофеину.

Бескофеиновый чай в таком случае будет лучшим вариантом, например, ромашковый.

Советы по максимизации усвоения антиоксидантов

Чтобы получить максимум пользы от чашки чая, следуйте этим советам: