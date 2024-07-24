5 монет СРСР, які можна продати за сотні тисяч гривень (фото)

Нумізматика - хобі недешеве. Колекціонери прагнуть отримати у власність рідкісні монети минулого, і радянські монети - не виняток. Ціни на деякі з них можуть сягати десятків тисяч навіть не гривень, а доларів. Тож які монети СРСР мають ціну як авто або квартира?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 найдорожчих та найрідкісніших монет СРСР, які дуже цінуються нумізматами.

2 копійки 1925 року

2 копійки 1925 року - це одна з найрідкісніших монет СРСР, вартість якої за каталогом становить приблизно 1500 доларів.

Ці 2 копійки часів СРСР коштують більше тисячі доларів (фото: antiques-collections.com.ua)

5 копійок 1927 року

Монети номіналом 2, 3 і 5 копійок 1927 року також є досить рідкісними. Ціна таких 5 копійок може бути від 500 до 2500 гривень

Ціна на такі 5 копійок не дуже висока, але й зустрічаються такі монети частіше (фото: antiques-collections.com.ua)

50 копійок 1958 року

Монети СРСР 1958 року мали невдалу долю, оскільки реформа, під яку вони створювалися, так і не була проведена. Зараз за нумізматичними каталогами існує близько 300 таких монет, і їхня вартість становить від 3500 доларів.

Ці монети коштують близько 80 тисяч гривень (фото: antiques-collections.com.ua)

1/2 копійки 1961 року

Мабуть, найдивніша у нашому списку - монетка у 1/2 копійки 1961 року. Півкопійки не пішло в обіг, тож ціна зараз - приблизно 16 000 доларів.

Дуже рідкісні та дорогі "півкопи" (фото: antiques-collections.com.ua)

50 копійок 1929 року

50 копійок 1929 року - це абсолютно унікальна монета, зроблена у єдиному екземплярі. Вона була продана за 300 000 доларів у 2011 році.

Монета-рекордсмен (фото: antiques-collections.com.ua)