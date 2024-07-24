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5 монет СССР, которые можно продать за сотни тысяч гривен (фото)

Среда 24 июля 2024 07:00
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5 монет СССР, которые можно продать за сотни тысяч гривен (фото) Некоторые монеты СССР стоят тысячи долларов (фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

Нумизматика - хобби недешевое. Коллекционеры стремятся получить в собственность редкие монеты прошлого, и советские монеты - не исключение. Цены на некоторые из них могут достигать десятков тысяч даже не гривен, а долларов. Так какие монеты СССР имеют цену как авто или квартира?

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 самых дорогих и редких монет СССР, которые очень ценятся нумизматами.

2 копейки 1925 года

2 копейки 1925 года - это одна из самых редких монет СССР, стоимость которой по каталогу составляет примерно 1500 долларов.

5 монет СССР, которые можно продать за сотни тысяч гривен (фото)Эти 2 копейки времен СССР стоят больше тысячи долларов (фото: antiques-collections.com.ua)

5 копеек 1927 года

Монеты номиналом 2, 3 и 5 копеек 1927 года также достаточно редки. Цена на 5 копеек может быть от 500 до 2500 гривен.

5 монет СССР, которые можно продать за сотни тысяч гривен (фото)Цена на такие 5 копеек не очень высока, но встречаются такие монеты чаще других раритетов (фото: antiques-collections.com.ua)

50 копеек 1958 года

Монеты СССР в 1958 году имели неудачную судьбу, поскольку реформа, под которую они создавались, так и не была проведена. Сейчас по нумизматическим каталогам существует около 300 таких монет, и их стоимость составляет от 3500 долларов.

5 монет СССР, которые можно продать за сотни тысяч гривен (фото)Эти монеты стоят около 80 тысяч гривен (фото: antiques-collections.com.ua)

1/2 копейки 1961 года

Пожалуй, самая удивительная в нашем списке - монетка в 1/2 копейки 1961 года. Полкопейки не пошло в обращение, поэтому цена сейчас - примерно 16 000 долларов.

5 монет СССР, которые можно продать за сотни тысяч гривен (фото)Очень редкая и дорогая "полушка" (фото: antiques-collections.com.ua)

50 копеек 1929 года

50 копеек 1929 года - это совершенно уникальная монета, сделанная в единственном экземпляре. Была продана за 300 000 долларов в 2011 году.

5 монет СССР, которые можно продать за сотни тысяч гривен (фото)Монета-рекордсмен (фото: antiques-collections.com.ua)

Также узнайте, какие 50 копеек принесут около 40 тысяч гривен.

А эту "обычную" украинскую монету оценили в 17 тысяч.

При написании материала использовались следующие источники: издание "Антиквариат и коллекционирование", сайт аукциона Violity.

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