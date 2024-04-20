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Цю "звичайну" українську монету оцінили у 17 тисяч. Ось як вона виглядає

Субота 20 квітня 2024 11:44
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Цю "звичайну" українську монету оцінили у 17 тисяч. Ось як вона виглядає Скільки коштують українські монети (ілюстрація: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі українські монети, які було виготовлено з дефектами, мали зникнути з обігу та навіть не потрапити до колекцій нумізматів. Втім, рідкісні екземпляри іноді "спливають" на аукціонах, як-от 25 копійок 1992 року карбування, які здаються "звичайними" та "простими" лише на перший погляд.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

У чому особливість монети

Власник лоту, продавець з Миколаєва, одразу зазначив його класифікацію. За каталогом цінних та рідкісних монет України ці 25 копійок отримали "шифр" - 4БАм, Англійський чекан.

Цю &quot;звичайну&quot; українську монету оцінили у 17 тисяч. Ось як вона виглядаєМонета за 17 тисяч гривень (фото: violity.com)

І якщо придивитися на фото, то можна помітити, чим цей лот відрізняється від інших монет такого ж номіналу.

Цю &quot;звичайну&quot; українську монету оцінили у 17 тисяч. Ось як вона виглядає25 копійок 1992 року (фото: violity.com)

Річ у тому, що ці 25 копійок викарбували з цікавою особливістю на аверсі. І якщо на звичайних монетах щит ніби "вдавлено", а тризуб "опуклий", то тут все навпаки.

Скільки коштують 25 копійок 1992 року карбування

Такі "чеканки" оцінюють по-різному. Усе залежить від стану монети й "апетиту" продавця. Власник цього лоту оцінив його у 17 тисяч гривень.

Цю &quot;звичайну&quot; українську монету оцінили у 17 тисяч. Ось як вона виглядає25 копійок 1992 року - вартість (скріншот)

Втім, вартість монети може "злетіти", якщо нумізмати почнуть робити нові ставки. Нині ж за лотом спостерігає 8 користувачів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яка ваза коштує 75 тисяч гривень.

Окрім цього, раніше ми розповідали, як виглядали українські чоловіки 100 років тому.

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