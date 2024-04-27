З цією монетою можна розбагатіти. Які 50 копійок принесуть майже 40 тисяч (фото)
Деяі українські монети можуть буть дуже цінними. Але для того, аби ті чи інші "копійки" зацікавили нумізматів, вони мають бути особливими - їхня "родзинка" у рідкісних дефектах. Такі екземляри, як-от 50 копійок 1992 року різновиду "3ВАг", можуть принести майже 40 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.
Як виглядає цінна монета
На перший погляд, помітити особливість монети важко. Втім, якщо ви придивитеся до обох сторін цього екземпляру, то зможете усе зрозуміти. Також зверніть увагу на гурт - він гладкий.
Монета за тисячі гривень (фото: violity.com)
На першому гроні реверса вам варто придивитися до ягід. Вони розташовані нетипово. П'ята ягода ніби "злилася" з вінком.
А на тризубі аверса середній зуб товстий. Просто порівняйте цю монетку з іншими 50 копійками без браку, і все стане зрозуміло.
Скільки коштують 50 копійок 1992 року (фото: violity.com)
Уся річ у тому, що ці монети карбувалися на Луганському заводі, але без "правильних" матриць. Вони були без насічок, а тому гурт став гладким. І саме це, а також особливість зуба й нетипове розташування ягід роблять ці 50 копійок дуже цінними.
Монета за 36 тисяч гривень (скріншот)
Свій лот продавець виставив на аукціон. Монета дуже зацікавила нумізматів, почалися торги. І вартість цих 50 копійок вже "злетіла" майже до 40 тисяч гривень. Остання ставка - 36 тисяч і 3 гривні, але це ще точно не кінець.
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