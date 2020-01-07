Найдена потенциально обитаемая планета размером с Землю: год длится 37 дней

NASA обнаружило потенциально обитаемую планету (Фото: скриншот)

Планета имеет благоприятные для жизни земного типа условия

В космосе обнаружили потенциально обитаемую планету размером с Землю. Телескоп TESS заметил небесное тело в "зоне обитания" ее звезды из созвездия Дорадо, в диапазоне расстояний, где условия могут быть подходящими для присутствия жидкой воды на поверхности.

Как говорится на сайте американского космического агентства NASA, находке дали название TOI 700 d.

"TESS был разработан и запущен специально для поиска планет размером с Землю, вращающихся вокруг близлежащих звезд", - сказал директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Пол Герц.

Планеты вокруг близлежащих звезд легче всего отслеживать с помощью больших телескопов в космосе и на Земле. Открытие TOI 700 d является ключевым научным открытием для TESS.

"Подтверждение размера планеты и статуса обитаемой зоны с помощью Spitzer - это еще одна победа для Spitzer ("Спитцер" - космический аппарат научного назначения, предназначенный для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне)", - отметил ученый.

TOI 700 - это маленькая звезда-карлик M, расположенная на расстоянии чуть более 100 световых лет в южном созвездии Дорадо. Это примерно 40% массы и размера Солнца и примерно половина его температуры поверхности.

Изначально звезда была ошибочно классифицирована в базе данных TESS как более похожая на наше Солнце, что означало, что планеты казались больше и горячее, чем они есть на самом деле. После ряда исследований ошибку удалось выявить.

NASA обнаружило пригодную для жизни планету размером с Землю (Фото: скриншот)

"Когда мы скорректировали параметры звезды, размеры ее планет уменьшились, и мы поняли, что самая дальняя из них была размером с Землю и в обитаемой зоне. Кроме того, за 11 месяцев данных мы не увидели вспышек от звезды, что повышает вероятность того, что TOI 700 d пригодна для жизни, и облегчает моделирование ее атмосферных и поверхностных условий", - сказала аспирантка Чикагского университета Эмили Гилберт.

В системе есть три планеты, которым присвоили литеры "b", "с" и "d".

Ученые выяснили, что планета TOI 700 b имеет почти одинаковый с Землей размер, поверхность вероятно скалистая, выходит на орбиту каждые 10 дней.

Средняя в системе планета TOI 700 с в 2,6 раза больше Земли - между размерами Земли и Нептуна - период вращения составляет 16 дней и, вероятно, является миром, где доминирует газ.

Планета TOI 700 d в системе единственная в обитаемой зоне, имеет размеры на 20% больше Земли, она вращается вокруг красного карлика с периодом 37 дней и получает от своей звезды 86% энергии, которую Солнце предоставляет Земле.

Видео: NASA обнаружило потенциально обитаемую планету