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NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету размером с Землю

Новости » Общество     07.01.2020 - 13:46
NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету размером с Землю
Иллюстративное фото (flickr.com/Oliver Hine)

Планету обнаружили с помощью космического телескопа TESS

Американское космическое агентство NASA обнаружило первую планету размером с Землю в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни земного типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз NASA.

Сообщается, что обнаруженная с помощью космического телескопа TESS планета в системе TOI 700 на 20% больше Земли. Планета получила название TOI 700 d, она вращается вокруг красного карлика из южного созвездия Дорадо.

Также сообщается, что за планетой TOI 700 d наблюдали в течение года, за это время на ней не зафиксировали вспышек. Как отмечают в NASA, это повышает шансы ее обитаемости. Помимо TOI 700 d, в этой системе есть еще две планеты.

Напомним, ранее руководитель NASA Джим Бриденстайн высказался о намерении "повысить" статус Плутона до девятой планеты Солнечной системы. По его мнению, определение планеты должно основываться на ее внутренней ценности, а не на значениях, которые постоянно изменяются, как динамика орбиты. Со дня своего открытия в 1930 году и до 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы.

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