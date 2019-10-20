Портал в другое измерение: в NASA рассказали об открытии в космосе (фото)

В NASA рассказали о новой галактике (Фото: коллаж РБК-Украина)

NASA показало фантастическое фото новой галактики

При помощи космического телескопа Hubble сняли спиралевидную галактику NGC 4380, которая, как отметили в NASA, очень напоминает "зияющий портал в другое измерение". Об этом говорится в сообщении на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Как рассказали ученые, открытая галактика выглядит как особый спецэффект из фантастического фильма и похожа на врата в другой мир.

Hubble запечатлел галактику NGC 4380 (Фото: nasa.gov)

На самом же деле такая галактика является довольно распространенной, подчеркнули в NASA.

"Спиральные галактики типа NGC 4380 широко распространены во Вселенной. Эти колоссальные скопления звезд, часто насчитывающие сотни миллиардов, имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре", - говорится в сообщении.

Телескоп Hubble (Фото: nasa.gov)

Как объяснили ученые, изящные спиральные "рукава", которые затемняют полосы пыли, обвиваются вокруг выпуклого ярко светящегося ядра, имеющего наибольшую концентрацию звезд в галактике.

Напомним, что на днях NASA запустило ракету-носитель со спутником ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.

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