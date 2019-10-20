ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Портал в другое измерение: в NASA рассказали об открытии в космосе (фото)

STYLERНовости науки    20.10.2019 - 10:43
Портал в другое измерение: в NASA рассказали об открытии в космосе (фото)
В NASA рассказали о новой галактике (Фото: коллаж РБК-Украина)

NASA показало фантастическое фото новой галактики

При помощи космического телескопа Hubble сняли спиралевидную галактику NGC 4380, которая, как отметили в NASA, очень напоминает "зияющий портал в другое измерение". Об этом говорится в сообщении на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Как рассказали ученые, открытая галактика выглядит как особый спецэффект из фантастического фильма и похожа на врата в другой мир.

Портал в другое измерение: в NASA рассказали об открытии в космосе (фото)

Hubble запечатлел галактику NGC 4380 (Фото: nasa.gov)

На самом же деле такая галактика является довольно распространенной, подчеркнули в NASA.

"Спиральные галактики типа NGC 4380 широко распространены во Вселенной. Эти колоссальные скопления звезд, часто насчитывающие сотни миллиардов, имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре", - говорится в сообщении.

Портал в другое измерение: в NASA рассказали об открытии в космосе (фото)

Телескоп Hubble (Фото: nasa.gov)

Как объяснили ученые, изящные спиральные "рукава", которые затемняют полосы пыли, обвиваются вокруг выпуклого ярко светящегося ядра, имеющего наибольшую концентрацию звезд в галактике.

Напомним, что на днях NASA запустило ракету-носитель со спутником ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.

Также мы писали о том, что ученые NASA обнаружили в космосе планету-двойника Земли.

Астероид стремительно летит в Земле: названа дата приближения Планету ждет серьезный кризис: ученые сделали неожиданное заявление
Новости Украины NASAнаукакосмосученые
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь