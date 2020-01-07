Знайдено потенційно заселену планету розміром із Землю: рік триває 37 днів

NASA виявило потенційно заселену планету (Фото: скріншот)

Планета має сприятливі для життя земного типу умови

В космосі знайшли потенційно заселену планету розміром із Землю. Телескоп TESS помітив небесне тіло в "зоні проживання" її зірки з сузір'я Дорадо, в діапазоні відстаней, де умови можуть бути придатними для присутності рідкої води на поверхні.

Як йдеться на сайті американського космічного агентства NASA, знахідці дали назву TOI 700 d.

"TESS був розроблений і запущений спеціально для пошуку планет розміром із Землю, що обертаються навколо прилеглих зірок", - сказав директор відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA Пол Герц.

Планети навколо прилеглих зірок найлегше відстежувати за допомогою великих телескопів у космосі та на Землі. Відкриття TOI 700 d є ключовим науковим відкриттям для TESS.

"Підтвердження розміру планети і статусу жилої зони за допомогою Spitzer - це ще одна перемога для Spitzer ("Спітцер" - космічний апарат наукового призначення, призначений для спостереження космосу в інфрачервоному діапазоні)", - зазначив науковець.

TOI 700 - це маленька зірка-карлик M, розташована на відстані трохи більше 100 світлових років в південному сузір'ї Дорадо. Це приблизно 40% маси і розміру Сонця і приблизно половина його температури поверхні.

Спочатку зірка була помилково класифікована в базі даних TESS як більш схожа на наше Сонце, що означало, що планети здавалися більше і гаряче, ніж вони є насправді. Після ряду досліджень помилку вдалося виявити.

NASA виявило придатну для життя планету розміром з Землю (Фото: скріншот)

"Коли ми скоригували параметри зірки, розміри її планет зменшилися, і ми зрозуміли, що сама далека з них була розміром із Землю і в населеній зоні. Крім того, за 11 місяців даних ми не побачили спалахів від зірки, що підвищує ймовірність того, що TOI 700 d придатна для життя, і полегшує моделювання її атмосферних і поверхневих умов", - сказала аспірантка Чиказького університету Емілі Гілберт.

В системі є три планети, которим присвоїли літери "b", "с" та "d".

Вчені з'ясували, що планета TOI 700 b має майже однаковий із Землею розмір, імовірно скелясту поверхню, виходить на орбіту кожні 10 днів.

Середня в системі планета TOI 700 с в 2,6 рази більше за Землю - між розмірами Землі та Нептуна - період обертання становить 16 днів і, ймовірно, є світом, де домінує газ.

Планета TOI 700 d в системі єдина в зоні, має розміри на 20% більше Землі, вона обертається навколо червоного карлика з періодом 37 днів і отримує від своєї зірки 86% енергії, яку Сонце надає Землі.

Відео: NASA виявило потенційно населену планету