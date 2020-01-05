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Найдена вторая "живая" планета помимо Земли (фото)

STYLERЖизнь    05.01.2020 - 21:16
Найдена вторая "живая" планета помимо Земли (фото)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ученые обнаружили вулканическую активность на еще одной планете Солнечной системы

В 1990-х годах космический корабль "Магеллан" исследовал Венеру и по опубликованным данным эта планета покрыта вулканами и потоками лавы. До текущего момента ученые не знали, какой была природа вулканической активности – давней или началась недавно. Согласно новому исследованию, некоторые потоки лавы возникли недавно и им может быть всего несколько лет, что говорит о том, что на Венере до сих пор происходит "живая" вулканическая активность.

Исследование проводилось с использованием данных с орбитального аппарата Venus Express. Ученые рассчитали, что изменения на поверхности Венеры были зафиксированы космическим аппаратом в течение нескольких лет.

"Если сегодня Венера действительно активна, то это отличное место для посещения, чтобы лучше понять внутренности планет. Мы могли бы изучить почему Земля и Венера имеют активный вулканизм, а Марс – нет", – прокомментировал открытие ведущий автор исследования и научный сотрудник Ассоциации космических исследований университетов (USRA) доктор Джастин Филиберто.

Найдена вторая &quot;живая&quot; планета помимо Земли (фото)

Компьютерное моделирование действующего вулкана Ридус на Венере (фото: Digital Trends)

Ученый также отметил, что и у других планет в нашей Солнечной системе есть вулканы, но они давно неактивные. Однако ученые считают, что на Марсе под полярной ледяной шапкой может находиться жидкая вода, а некоторые утверждают, что это означает, что должен существовать подземный источник тепла, такой как подземные вулканы.

Другие космические тела, такие как спутники, также проявляют вулканическую активность. К примеру, на спутнике Юпитера Ио замечены 150 действующих вулканов. На Плутоне зафиксированы ледяные криовулканы – они могли извергаться и разбрызгивать жидкую воду над поверхностью планеты, которая быстро замерзла при низких температурах.

Напомним, что к Земле приближается астероид больше киевской телебашни-рекордсменки.

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