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NASA обнаружило на метеоритах удивительную находку

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 15:19
NASA обнаружило на метеоритах удивительную находку
Метеориты (фото: pixabay.com)

На метеоритах, которые падали на Землю, выявили следы сахара

Ученые из NASA сообщили удивительную новость - на метеоритах, которые падали на Землю, обнаружены следы сахара и других органических соединений.

По словам ученых, химические реакции внутри астероидов могут говорить об элементах, которые помогут изучить возникновение жизни на нашей планете.

Ученые взяли для анализа три метеорита, в том числе тот, который упал на территории Австралии в 1969 году и достигает возраста в миллиарды лет. В результате на них были обнаружены различные виды сахара - арабиноза, ксилоза и рибоза.

NASA обнаружило на метеоритах удивительную находкуУченые проанализировали метеориты (фото: pixabay.com)

"Исследование дает первые прямые данные о рибозе в космосе и доставке сахара на Землю… Внеземной сахар, возможно, способствовал образованию РНК на пребиотической Земле, что, возможно, привело к возникновению жизни", - сообщил Йосихиро Фурукава из японского университета Тохоку.

Открытие рибозы также говорит о том, что РНК эволюционировала в ДНК, давая ученым более четкую картину того, как может сложиться жизнь.

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