Не навредите ребенку: Комаровский разрушил миф о пустышках (видео)

Евгений Комаровский дал важные советы о том, как использовать пустышку
Доктор Комаровский рассказал, как правильно использовать пустышку для младенцев, чтобы это не повредило формированию правильного прикуса. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
В своем блоге Евгений Комаровский рассказал, как часто нужно давать ребенку такое "успокоительное средство", как пустышка, чтобы не навредить малышу.
Комаровский рассказал о влиянии пустышки на прикус (фото: pixabay.com)
Доктор подтвердил тот факт, что пустышка влияет на формирование прикуса. Но подобные последствия могут быть лишь при условии, что ребенок постоянно находится с пустышкой во рту.
Педиатр посоветовал использовать средство время от времени. Так, четыре раза в день по 20 минут пройдут без ребенка без последствий, считает Комаровский.
Комаровский рассказал о влиянии пустышки на прикус (фото: pixabay.com)
Комаровский считает, что полный отказ от пустышки - это опрометчивое решение со стороны родителей. И в возрасте 5-6 месяцев для ребенка более важным является здоровый сон, а не крики по ночам, впрочем, как и для его родителей.
"Но родители не используют пустышку, начитавшись про неправильный прикус. Это неправильно, с моей точки зрения", - заявляет Комаровский.
Комаровский рассказал о влиянии пустышки на прикус (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал самую распространенную причину проблем с пищеварением у детей.
А также сообщали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах и рассказал о том, в каких случаях стоит обратить внимание на сроки прорезывания зубов.