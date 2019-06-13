Фуфломицин: Комаровский разрушил миф о популярной мази (видео)

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский ответил на комментарии читателей по поводу средства для профилактики ОРВИ

Доктор Комаровский разрушил миф о популярной мази, которую часто используют для профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Об этом эксперт рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Евгения Комаровского, оксолиновая мазь - это лекарство с недоказанной эффективностью, которому 50 лет. И за все это время не было проведено ни одного нормального исследования относительно пользы препарата.

Отметим, оксолиновую мазь некоторые педиатры рекомендуют наносить под ноздри в период разгула эпидемий для профилактики заражения вирусными инфекциями.

Комаровский разрушил миф об оксолиновой мази (фото: 365news biz)

К тому же, доктор Комаровский отмечает, что человек, нос которого намазан оксолиновой мазью чувствует дискомфорт, из-за чего начинает больше дышать ртом, что наоборот способствует инфицированию вирусами.

Одна из читательниц напомнила педиатру, что когда-то он рекомендовал мазь, но Комаровский опроверг эту информацию.

Также педиатр опроверг действенность оксолиновой мази, как увлажнителя носа. Комаровский посоветовал использовать для увлажнения слизистых оболочек солевые растворы.

Педиатр в который раз акцентировал на том, что наиболее эффективной профилактикой гриппа и ОРВИ являются оптимальные параметры влажности и температуры в доме.

Комаровский разрушил миф об оксолиновой мази (фото: 365news biz)

"Лекарственные препараты, которые действительно эффективны для профилактики ОРВИ - это вакцины от гриппа и солевые растворы, увлажняющие слизистые оболочки. Все остальное… Все интерфероны… Все якобы противовирусные препараты… Все индукторы интерферона, к огромному сожалению, препараты с недоказанной эффективностью", - заявил Комаровский и назвал мазь "фуфломицином".

Также Комаровский разрушил миф о мази Вишневского для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи. И посоветовал применять для этого антибиотики.

Комаровский разрушил миф об оксолиновой мази (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал самую распространенную причину проблем с пищеварением у детей.

А также сообщали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах и рассказал о том, в каких случаях стоит обратить внимание на сроки прорезывания зубов.