Когда стоит беспокоиться: Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях стоит обратить внимание на сроки прорезывания зубов

Доктор Комаровский рассказал о том, что делать, если у ребенка долго не растут молочные зубы. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, который за свою медицинскую карьеру осмотрел более полумиллиона детей, он ни разу не видел ребенка, у которого бы не выросли зубы. И это процесс является индивидуальным для каждого малыша.

Педиатр утверждает, что если у ребенка нет больше никаких тревожных симптомов, то в позднем появлении зубов нет ничего странного или опасного.

Комаровский рассказал о позднем прорезывании молочных зубов (фото: pixabay.com)

Исключением являются опасные нарушения обмена кальция и фосфора, такие как тяжелый рахит.

"То есть, если у ребенка три раза были переломы рук, ноги колесом, голова квадратом, еще и зубы не растут - да, есть какая-то общая серьезная болезнь", - заявляет педиатр.

Комаровский рассказал о позднем прорезывании молочных зубов (фото: pixabay.com)

Но если в целом с ребенком все в порядке - он нормально развивается, улыбается, но зубов пока нет, нужно просто потерпеть. И самое лучшее, что могут сделать родители в таком случае, это перестать заглядывать ребенку в рот.

Комаровский рассказал о позднем прорезывании молочных зубов (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

Ранее Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

К слову, недавно Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.