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Индивидуальная особенность: Комаровский разрушил миф о высокой температуре

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 22:27
Индивидуальная особенность: Комаровский разрушил миф о высокой температуре
Комаровский разрушил миф о высокой температуре (фото: facebook.com/uakomar)

Евгений Комаровский объяснил об индивидуальных проявлениях при высокой температуре

Доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, стоит ли беспокоится о холодных руках и ногах у ребенка с высокой температурой. Об этом педиатр поведал на своей Instagram-странице.

Евгений Комаровский, ранее рассказавший об идеальном продукте для первого прикорма, сообщил, что холодные руки и ноги - это реакция сосудов на повышение температуры тела. И изменение кровообращения при этом является индивидуальной особенностью малыша.

Индивидуальная особенность: Комаровский разрушил миф о высокой температуре

Комаровский разрушил миф о высокой температуре (фото: pediatriccenterofroundrock.com)

Но при этом, по словам педиатра, важно убедится - они просто холодные или "холодные синие". Как правило, если конечности малыша прохладные, но при этом розовые, то это - нормально.

Но если они холодные и синие, тогда вам нужно обратиться к доктору за консультацией.

Комаровский разрушил миф о высокой температуре (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Напомним, Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Также мы сообщали, что Уляна Супрун рассказала о важности контакта между родителями и новорожденным ребенком.

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