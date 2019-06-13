Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про пустушки (відео)

Доктор Комаровський розповів, як правильно використовувати пустушку для немовлят, щоб це не зашкодило формуванню правильного прикусу. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

У своєму блозі Євген Комаровський розповів, як часто потрібно давати дитині такий "заспокійливий засіб", як пустушка, щоб не нашкодити малюкові.

Комаровський розповів про вплив пустушки на прикус (фото: pixabay.com)

Доктор підтвердив той факт, що пустушка впливає на формування прикусу. Але подібні наслідки можуть бути лише за умови, що дитина постійно перебуває з пустушкою в роті.

Педіатр порадив використовувати засіб час від часу. Так, чотири рази на день по 20 хвилин пройдуть без дитини без наслідків, вважає Комаровський.

Комаровський розповів про вплив пустушки на прикус (фото: pixabay.com)

Комаровський вважає, що повна відмова від пустушки - це необачне рішення з боку батьків. І у віці 5-6 місяців для дитини більш важливим є здоровий сон, а не крики по ночах, втім, як і для її батьків.

"Але батьки не використовують пустушку, начитавшись про неправильний прикус. Це неправильно, з моєї точки зору", - заявляє Комаровський.

Комаровський розповів про вплив пустушки на прикус (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав найпоширенішу причину проблем з травленням у дітей.

А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби і розповів про те, в яких випадках варто звернути увагу на терміни прорізування зубів.