Может навредить: Комаровский разрушил миф о "правильной" детской обуви

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как правильно вібрать обувь для ребенка дошкольного возраста. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее рассказавший о правилах выбора детского автокресла, разрушил устоявшийся миф о "правильной" ортопедической обуви с жестким негнущимся задником и такой же подошвой.

Педиатр сообщил, что самая главная беда сегодня в обуви - это жесткая негнущяяся подошва.

Комаровский рассказал о правильной обуви для детей (фото: pixabay.com)

"Вопреки устоявшимся представлениям о необходимой ребенку для формирования стопы обуви (жесткий высокий задник, практически негнущаяся подошва, максимальная фиксация всех суставов), правильная детская обувь должна быть совсем другой", - пишет Комаровский.

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По мнению педиатра, нормальная физиология стоп требует легкого сгибания в плюснефаланговых суставах (место, где пальцы прикрепляются к подошве).

Это очень важно для эргономики работы стопы и правильного формирования костей у ребенка. Если же обувь не будет гнуться, стопа ребенка приспособится к "новым условиям" и не будет правильно сгибаться, а пальцы будут ограничены в движении. Особенно это опасно для первого, "большого" пальца стопы, а также для формирования костей в стопе.

Комаровский рассказал о правильной обуви для детей (фото: pixabay.com)

Правильную детскую обувь, по мнению Комаровского, выбрать несложно. Достаточно следовать нескольким советам.

Подошва должна легко сгибаться, сзади она должна быть чуть плотнее, чем спереди.

Согните обувь - самый большой изгиб должен быть именно в месте сгибания пальцев стоп.

При сгибании средняя и задняя часть обуви не должны деформироваться.

После того, как вы "отпустите" подошву, обувь легко и быстро должна вернутся в исходную форму.

Комаровский рассказал о правильной обуви для детей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Напомним, доктор Комаровский посоветовал родителям, как правильно проверять еду для ребенка на свежесть и качество.

К слову, недавно Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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