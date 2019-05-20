ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От этого зависит жизнь: Комаровский рассказал о безопасности ребенка (фото)

STYLERПерсоны    20.05.2019 - 07:26
От этого зависит жизнь: Комаровский рассказал о безопасности ребенка (фото)
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский посоветовал правильное автокресло

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, какие кресла безопасности нужно использовать детям разного возраста. Об этом знаменитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, недавно разрушивший миф о плохом зрении, с помощью инфографики объяснил, какие защитные средства в автотранспорте необходимы детям от рождения и до 13 лет.

К слову, в Украине планируют существенно увеличить штрафы за непристегнутые ремни в авто во время передвижения.

От этого зависит жизнь: Комаровский рассказал о безопасности ребенка (фото)

Комаровский рассказал о выборе автокресла для ребенка (фото: pixabay.com)

Так, по словам Комаровского, есть четыре вида защитных средств, которые подходят для определенного возраста:

  • Автокресло переноска - можно использовать от 0 до 3 лет.
  • Детское автокресло - подходит детям от 1 до 7 лет.
  • Автокресло-бустер - от 4 до 12 лет.
  • Ремень безопасности - от 8 до 13 лет и старше.

Конечно же при выборе автокресла следует учитывать вес ребенка.

От этого зависит жизнь: Комаровский рассказал о безопасности ребенка (фото)

Комаровский рассказал о выборе автокресла для ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, Уляна Супрун раскрыла важные нюансы относительно бесплатной вакцинации для взрослых.

К слову, ранее доктор Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

ТАкже сообщалось, чот Комаровский дал советы родителям относительно идеального продукта для первого прикорма, который нужно постепенно вводить младенцам, начиная с шести месяцев.

Срока годности недостаточно: Комаровский сделал заявление о питании ребенка В этом вся сложность: Комаровский рассказал о пустышках для детей
Новости Украины Евгений Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь