От этого зависит жизнь: Комаровский рассказал о безопасности ребенка (фото)

Доктор Комаровский посоветовал правильное автокресло
Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, какие кресла безопасности нужно использовать детям разного возраста. Об этом знаменитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
Комаровский, недавно разрушивший миф о плохом зрении, с помощью инфографики объяснил, какие защитные средства в автотранспорте необходимы детям от рождения и до 13 лет.
К слову, в Украине планируют существенно увеличить штрафы за непристегнутые ремни в авто во время передвижения.
Комаровский рассказал о выборе автокресла для ребенка (фото: pixabay.com)
Так, по словам Комаровского, есть четыре вида защитных средств, которые подходят для определенного возраста:
Конечно же при выборе автокресла следует учитывать вес ребенка.
Комаровский рассказал о выборе автокресла для ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, Уляна Супрун раскрыла важные нюансы относительно бесплатной вакцинации для взрослых.
К слову, ранее доктор Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.
ТАкже сообщалось, чот Комаровский дал советы родителям относительно идеального продукта для первого прикорма, который нужно постепенно вводить младенцам, начиная с шести месяцев.