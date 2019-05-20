От этого зависит жизнь: Комаровский рассказал о безопасности ребенка (фото)

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский посоветовал правильное автокресло

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, какие кресла безопасности нужно использовать детям разного возраста. Об этом знаменитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, недавно разрушивший миф о плохом зрении, с помощью инфографики объяснил, какие защитные средства в автотранспорте необходимы детям от рождения и до 13 лет.

К слову, в Украине планируют существенно увеличить штрафы за непристегнутые ремни в авто во время передвижения.

Комаровский рассказал о выборе автокресла для ребенка (фото: pixabay.com)

Так, по словам Комаровского, есть четыре вида защитных средств, которые подходят для определенного возраста:

Автокресло переноска - можно использовать от 0 до 3 лет.

Детское автокресло - подходит детям от 1 до 7 лет.

Автокресло-бустер - от 4 до 12 лет.

Ремень безопасности - от 8 до 13 лет и старше.

Конечно же при выборе автокресла следует учитывать вес ребенка.

Комаровский рассказал о выборе автокресла для ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, Уляна Супрун раскрыла важные нюансы относительно бесплатной вакцинации для взрослых.

К слову, ранее доктор Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

ТАкже сообщалось, чот Комаровский дал советы родителям относительно идеального продукта для первого прикорма, который нужно постепенно вводить младенцам, начиная с шести месяцев.