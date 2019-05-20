Главное - вовремя обнаружить: Супрун напомнила украинцам о смертельных недугах

Коллаж РБК-Украина

Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун решила напомнить украинцам о смертельных недугах, а также сообщила, как себя от них уберечь. Соответствующий пост эксперт разместила в соцсети Facebook на своей странице.

"Продолжается Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатиты B и С. Уделите 15 минут своего времени и обязательно пройдите тест. В случае этих болезней раннее выявление и своевременно начатое лечение очень важны и могут сохранить вам жизнь", - написала Супрун.

Кроме того, и.о. министра здравоохранения рассказала, где можно провериться:

До 24 мая включительно в разных городах Украины работают мобильные пункты тестирования AHF Ukraine и Альянс общественного здоровья Alliance for Public Health.

В кабинете инфекционных заболеваний по месту жительства, в центрах СПИДа.

В Киеве мобильные пункты будут работать по такому графику:

20.05. Парк Шевченко с 10 по 15 часов

21.05 Студгородок ВДНХ с 10 по 15 часов

22.05.Студмистечко КПИ с 14 по 18 часов

23.05. Мариинский парк с 10 по 15 часов

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

"Около 60 000 человек в Украине не знает о своем ВИЧ-статусе. Кроме того, большинство новых случаев выпадают на 3 и 4 клинические стадии ВИЧ-инфекции, когда состояние здоровья уже неудовлетворительное. Эта ситуация может быть исправлена, если не закрывать глаза на проблему и вовремя проходить тестирование", - подытожила Супрун.

Ранее Супрун рассказала, как побороть приступ тяжелой тревоги, когда чувствуешь страх и растерянность.

Сообщалось о том, что Супрун назвала основную причину проблем с печенью. Оказывается, данный орган не впитывает в себя тяжелые металлы или антибиотики, к тому же, это может быть довольно опасно.

Также Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет. Эксперт утверждает, что уровень глюкозы в крови должен быть относительно постоянным, а ее избыток опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций.