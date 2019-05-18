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Срока годности недостаточно: Комаровский сделал заявление о питании ребенка

STYLERЖизнь    18.05.2019 - 08:59
Срока годности недостаточно: Комаровский сделал заявление о питании ребенка
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский посоветовал родителям, как правильно проверять еду на свежесть и качество

Доктор Евгений Комаровкий рассказал о том, насколько важно для безопасности ребенка тщательно проверять свежесть и пригодность пищи, которую вы даете малышу.  Об этом знаменитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее ответивший на важный вопрос о газировке, заявляет, что помимо проверки даты на этикетке, необходимо проверить еду на запах, цвет и вкус.

"Обязательно пробуйте все, что вы предлагаете ребенку. Малейшие сомнения - не тот вкус, цвет, запах - стоп! Даже если непонятно, что не так, но есть тревога, настороженность, колебания - стоп! Доверьтесь инстинктам. Не давайте!" - пишет Комаровский. 

Срока годности недостаточно: Комаровский сделал заявление о питании ребенка

Комаровский рассказал о безопасности питания ребенка (фото: pxhere.com)

Дело в том, пишет Комаровский, что всем млекопитающим присущ инстинкт, то есть врожденная способность, отличать еду полезную и безопасную от еды опасной и несъедобной.

Именно внешний вид, запах, вкус и консистенция анализируется где-то в центральной нервной системе - и мы получаем подсказку, которую можно сравнить с инстинктом, - заявляет педиатр.

Особенно подобный инстинкт развит оносительно продуктов, к которым человечество приспособилось за много тысячелетий - это это молочные продукты, мясо, рыба, фрукты, овощи.

Срока годности недостаточно: Комаровский сделал заявление о питании ребенка

Комаровский рассказал о безопасности питания ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Люди в XXI веке скорей доверяют этикетке со сроками хранения, нежели инстинктам, но нередко бывает так, что возникает непонятное, неведомо откуда пришедшее и настораживающее ощущение необычности, а значит, потенциальной опасности продукта. Это он - инстинкт!" - пишет Комаровский.

К слову, ранее доктор Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Напомним, доктор Комаровский дал советы родителям относительно идеального продукта для первого прикорма, который нужно постепенно вводить младенцам, начиная с шести месяцев.

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