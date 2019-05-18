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Не слушайте страшилки: Комаровский разрушил миф о плохом зрении

STYLERЖизнь    18.05.2019 - 22:31
Не слушайте страшилки: Комаровский разрушил миф о плохом зрении
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский дал родителям важный совет относительно зрения ребенка

Доктор Евгений Комаровский рассказал, вредно ли для зрения малыша носить бейсболки, которые защищают от солнца, или же стоит на лето выбрать другой вариант головного убора. Об этом знаменитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Евгений Комаровский, ранее развенчавший миф о газировке, посоветовал родителям не слушать страшилки и смело надевать детям бейсболки, поскольку козырек на них отлично защищает от излишнего ультрафиолетового излучения.

Единственный минус такого головного убора, по словам педиатра, это то, что бейсболка не в состоянии полностью защитить шею малыша от солнца. Поэтому, если вы предпочитаете бейсболки, нужно позаботится о защите открытых частей тела ребенка. Для этого можно воспользоваться солнцезащитным кремом или выбрать более закрытую одежду.

Не слушайте страшилки: Комаровский разрушил миф о плохом зрении

Комаровский рассказал о вреде для зрения ребенка (фото: pixabay.com)

Как альтернативу бейсболке, Евгений Комаровский, предложил шляпу с большими полями. 

Но к ухудшению зрения, по мению педиатра, бейсболка не имеет никакого отношения.

"Вам нравятся бейсболки? Носите на здоровье. Не слушайте эти страшилки", - заявляет Комаровский.

Комаровский рассказал о вреде для зрения ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, доктор Комаровский посоветовал родителям, как правильно проверять еду для ребенка на свежесть и качество.

Напомним, ранее Уляна Супрун раскрыла важные нюансы относительно бесплатной вакцинации для взрослых.

К слову, ранее доктор Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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