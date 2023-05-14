Навколо переможниці Євробачення Loreen спалахує скандал: деталі
13 травня завершився престижний пісенний конкурс "Євробачення 2023". Він пройшов цього року в Ліверпулі, який прийняв гостей замість України. Переможницею стала учасниця зі Швеції Loreen із піснею Tattoo. Вказується, що її виступи дуже високо оцінили як глядачі, так і журі.
Що не так з піснею Loreen і чому навколо імені переможниці спалахує скандал - читайте нижче.
Натуральний плагіат
Ще задовго до проведення конкурсу на Лорін посипалися звинувачення у плагіаті. І справді, її пісня Tattoo неймовірно схожа хіт 2005 року "У полоні" української виконавиці Мікі Ньютон.
Після хвилі хейту в соціальних мережах користувачі виявили й інші відомі хіти, на які схожий сингл Tattoo. Наприклад, на пісню Pont Aeri – Flying Free.
Тепер фанати Євробачення звернули увагу, що пісня їм нагадує трек гурту ABBA – The Winner Takes It All.
Реакція Мікі Ньютон
Українська співачка Міка Ньютон уже давно живе та працює у США. Вона підтримує Україну, допомагає рідній країні та висловила свою підтримку дуету TVORCHI.
А ось ситуацію з Лорін вона коментувати відмовилася, про що написала на своїй сторінці в Instagram.
Фото: instagram.com/mikanewton
Фани щиро здивовані - як більшість країн могли віддати 12 балів Швеції, яка вкрала мотив іншої пісні. І навіть не однієї.
How to win jury votes, lesson 1/1 pic.twitter.com/eY7S5T6uxq— konkeloinen (@konkeloinen) May 14, 2023
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про переможницю Євробачення 2023 року.
А ще розповідали, що TVORCHI зробили заяву після виступу на Євробаченні.