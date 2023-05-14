Вокруг победительницы Евровидения Loreen разгорается скандал: детали
13 мая завершился престижный песенный конкурс Евровидение 2023. Он прошел в этом году в Ливерпуле, который принял гостей вместо Украины. Победительницей стала участница из Швеции Loreen с песней Tattoo. Указывается, что ее выступления очень высоко оценили, как зрители, так и жюри.
Что не так с песней Loreen и почему вокруг имени победительницы разгорается скандал - читайте ниже.
Натуральный плагиат
Еще задолго до проведения конкурса на Лорин посыпались обвинения в плагиате. И действительно, ее песня Tattoo невероятно похожа на хит 2005 года "В плену" украинской исполнительницы Мики Ньютон.
После волны хейта в социальных сетях, пользователи обнаружили и другие известные хиты, на которые похож сингл Tattoo. Например, на песню Pont Aeri - Flying Free.
Теперь же фанаты Евровидение обратили внимание, что песня им напоминает трек группы ABBA - The Winner Takes It All.
Реакция Мики Ньютон
Украинская певица Мика Ньютон уже давно живет и работает в США. Она поддерживает Украину, помогает родной стране и высказала свою поддержку дуэту TVORCHI.
А вот ситуацию с Лорин она комментировать отказалась, о чем написала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/mikanewton
Фаны искренне в недоумении - как большинство стран могли отдать 12 баллов Швеции, которая украла мотив другой песни. И даже не одной.
How to win jury votes, lesson 1/1 pic.twitter.com/eY7S5T6uxq— konkeloinen (@konkeloinen) May 14, 2023
Напомним, ранее мы писали о том, что известно о победительнице Евровидение 2023.
А еще рассказывали о том, что TVORCHI сделали заявление после выступления на Евровидении.