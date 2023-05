Переможниця Євробачення 2023: хто така Loreen і чому її перемога унікальна

Хто така Loreen

Loreen - співачка мароккансько-берберського походження, її повне ім'я Лорін Зінеб Нока Тальяуї). Артистка вдруге виграла Євробачення, ставши першою жінкою, якій це вдалося, і другою артисткою з таким рекордом. Першим був ірландець Джонні Лоґан, який взяв заповітну статуетку у 1980 і 1987 роках.

У 2012 році вона представляла Швецію на пісенному конкурсі в Баку, де здобула перемогу, набравши 372 бали з піснею Euphoria. Звісно, ми всі чули цю пісню, яка стала світовим хітом.

Цікаво, що вона вперше намагалася потрапити на Євробачення 2011 року, взявши участь у нацвідборі. Тоді з піснею "My heart is refusing me" Лорін дійшла до півфіналу та вибула.

У 2017 році Лорін знову боролася за право представляти Швецію на пісенному конкурсі, який проходив у Києві, з синглом "Statements", проте на нього поїхав Робін Бенгтссон, який зайняв третє місце.

Дивіться на виступ Лорін у гранд-фіналі з піснею Tattoo:

Факти про Лорін, які ви могли не знати

Лорін - 39 років, вона комунікабельна та емоційна людина, яка активно підтримує рух за права ЛГБТ-спільноти в Швеції та світі. Вона відома своєю унікальною стилістикою та ексцентричним образом на сцені, який став її характерною рисою та відрізняє від інших виконавців.

Крім музики, Лорін також захоплюється йогою та медитацією, а ще бере участь в благодійних проектах, спрямованих на підтримку сиріт та бездомних тварин.

У 2013 році співачка зробила камінг-аут, заявивши, що є бісексуалькою. Про особисте життя Лорін відомо мало, але у неї є постійний партнер.

Лорін, як багато сучасних зірок, почала музичну діяльність з "народного конкурсу". У 2004 році вона взяла участь у шведському музичному конкурсі "Idol 2004", на якому посіла четверте місце.

Дивіться на виступ переможниці під час Гранд-фіналу:

Саме учасниці від Швеції Україна віддала максимум голосів - 12 балів.

Таким чином каїною, яка буде приймати Євробачення 2024 стала Швеція.

Дивіться на фото приголомшливої красуні Лорін

Фото: instagram.com/loreenofficial