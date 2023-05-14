Євробачення 2023: TVORCHI після виступу зробили заяву про обстріли України

Учасники гурту TVORCHI після яскравого виступу у фіналі Євробачення 2023 13 травня зробили заяву про росіян, які пізно ввечері обстріляли їхнє рідне місто Тернопіль та інші населені пункти України.

Свою позицію на увесь світ Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні озвучили у Instagram.

Реакція TVORCHI на ракетні удари по Україні

"За 10 хвилин перед виступом читаємо, як наше рідне місто атакують", - йдеться у дописі хлопців.

Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)

Таким чином музиканти привертають увагу світу до того, що саме цієї миті відбувається в Україні.

Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)

Люди з усього світу вкотре переконалися, що Росія - країна-терорист.

Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)

Додамо, що у фіналі Євробачення 2023 тернопільський дует виконував пісню "Heart of Steel", у якій розповідається про силу духу та незламність українців.

"У нас є важливий меседж, який важливо донести до усіх, хто почує пісню. Ми співаємо про сильний український народ зі сталевими серцями. Хто би що не говорив, як би важко не було, ми йдемо далі, і цьому ніхто не може завадити", - говорить про трек вокаліст гурту Кенні.