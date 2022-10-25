Навіть одна чарка на день: дослідники з'ясували вплив випивки на фертильність у чоловіків

Нове дослідження показує, що лише одна порція алкоголю на день може знизити успішність фертильності у чоловіків на 9%. Фахівці дійшли висновку, що алкоголь зменшує кількість сперматозоїдів, а також змінює їх розмір, форму та рухливість.

У дослідженні, проведеній у китайській лікарні Тунцзі в Шанхаї, взяли участь 27 тисяч дорослих, які пройшли курс лікування безпліддя.

Науковці виявили, що кількість живонароджень знизилася на 9% у чоловіків, які випивали 7 алкогольних напоїв (84 грами на тиждень), порівняно з людьми, які не пили.

Це означає, що вживання лише однієї чарки алкоголю на день може знизити успішність фертильності при лікуванні на цілу десяту частину.

Також у матеріалі йдеться, що алкоголь може призвести до неправильної імплантації у матці, збільшуючи ймовірність передчасної втрати вагітності.

Згідно з новим дослідженням, алкоголь для жінок, які проходять лікування від безпліддя, також зменшує їхні шанси на позитивний ефект. Так, у жінок, які випивали 84 г алкоголю, шанси завагітніти знизилися на 7%.

"Пари повинні знати, що деякі фактори способу життя, що змінюються, такі як звички вживання алкоголю, можуть вплинути на результати лікування безпліддя", - звернув увагу автор дослідження доктор Юфен Лі.

При цьому вчений додав, що вплив алкоголю на репродуктивну систему потребує додаткових досліджень.

"У процесі метаболізму алкоголю можуть утворюватися активні форми кисню (АФК). Надмірне виробництво АФК збільшує окисний стрес, який вважається причиною ендометріозу, синдрому полікістозних яєчників, незрозумілого безпліддя, мимовільних абортів та невиношування вагітності", - розповів лікар.

За його словами, "модифіковані фактори способу життя" - куріння та звичне вживання алкоголю - можуть сприяти виробництву та впливу АФК.

"Це може частково пояснити, чому вживання алкоголю пов'язане із погіршенням результатів ЕКЗ", - додав доктор Лі.

Хоча необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, як саме це відбувається, керівник дослідницької групи наголошує, що токсичність алкоголю для тих, хто проходить лікування від безпліддя, "точно встановлена".

"Найбезпечніший рівень вживання алкоголю при лікуванні безпліддя - нульовий", - резюмує він.