Чи обов'язково народити до 35? Гінеколог розказала правду про пізню вагітність

Деякі упередження кажуть, що народити дитину жінці треба до 35-ти років. Адже пізня вагітність і пологи мають ряд ризиків, в тому числі і розвитку генетичних аномалій. Але не все так критично.

Лікар вирішила розставити всі крапки над "і" в цій суперечливій темі. За словами гінеколога, народити здорову дитину після 35 років можна.

Звідки тоді інформація про небажану вагітність у "пізньому" віці?

По-перше, кількість яйцеклітин, а відповідно і шанси завагітніти, з віком зменшуються. Тому, ймовірно, для зачаття треба буде більше "старатися".

По-друге, медичні дослідження підтверджують, що з віком зростає і ризик генетичних патологій у плода. Ближче до 40 років, наприклад, ризик розвитку Синдрому Дауна в 7-9 разів вище. Одна з основних причин, що в цьому віці хронічні захворювання і знижується відсоток яйцеклітин, які генетично в нормі.

По-третє, більш складним може бути і процес відновлення після пологів.

"Але однозначно немає жодних категоричних рекомендацій, які б говорили про те, що треба народити до 35 років", - вважає доктор Ролдугіна.

Як підготувати себе до вагітності після 35?

Пройдіть такі обстеження:

біохімічний аналіз крові;

перевірте щитовидну залозу та здайте кров на гормони;

зробіть скринінг інфекцій, що передаються статевим шляхом;

заплануйте візит до лікаря-генетика.

"Головне - це ваше бажання, позитивний настрій та серйозний підхід. Тоді вагітність справді буде на радість", - додала медик.

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