Фрукты и овощи этого цвета повышают мужскую силу без таблеток

Фрукты и овощи определенного цвета полезны для мужчин (иллюстрация: freepik)

Ученые рассказали, какие фрукты и овощи нужно кушать мужчинам

Ученые выяснили, что фрукты и овощи определенного цвета могут повышать мужскую силу. Речь идет о качестве спермы, которая значительно улучшается при употреблении плодов красного цвета.

Секрет такого воздействия в ликопене - красном пигменте, что определяет окраску таких овощей и фруктов, как томаты, арбузы, розовые грейпфруты и так далее. Об этом пишет European Journal of Nutrition.

Ликопен известен, как мощный антиоксидант. Его и раньше связывали с мужской фертильностью, но выводы были неточными из-за отсутствия доказательств. Теперь же ученые провели эксперимент, в котором участие приняли 56 мужчин в возрасте от 19 до 30 лет. Их разделили на две контрольные группы.

На протяжении 12 недель первая группа каждый день принимала таблетку с 14 мг лактоликопена, комбинации ликопена и сывороточного белка, который способствует всасыванию ликопена. Вторая группа принимала плацебо.

В конце исследования выяснилось, что никаких различий в подвижности сперматозоидов и в их проценте у двух групп не было.

Однако, у мужчин, принимавших ликопен, наблюдалось значительное увеличение (на 40%) быстро двигающихся сперматозоидов, которые идут вперед по прямой линии или по большому кругу, а также процент сперматозоидов правильного размера и формы.

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