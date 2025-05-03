Навіщо "солити" ваш унітаз та як це зробить його завжди чистим?

Як прочистити унітаз за допомогою солі

Щоб запобігти забиванню труб, вам знадобиться лише звичайна кухонна сіль.

Насипте в унітаз одну склянку солі , яка допоможе розчинити залишки бруду та жиру на стінках труб.

, яка допоможе розчинити залишки бруду та жиру на стінках труб. Одразу після цього влийте близько двох літрів крутого окропу для посилення ефекту.

для посилення ефекту. Зачекайте десять хвилин , щоб сіль і гаряча вода почали працювати.

, щоб сіль і гаряча вода почали працювати. Завершіть процедуру, зливши ще чотири літри теплої води, яка остаточно очистить злив.

Якщо не чистити унітаз регулярно, це приведе до засмічення і виклику сантехніка (фото: Freepik.com)

Як часто треба робити очищення унітаза

Одноразова чистка не дасть тривалого ефекту, тому важливо зробити цю процедуру щоденною звичкою. Регулярне застосування солі запобігає накопиченню бруду та залишків мила в трубах. Повторюйте цю процедуру раз на тиждень або два - це дозволяє уникнути серйозних засмічень і зберегти нормальну роботу сантехніки.

Крім того, ви зекономите час і кошти, адже не доведеться викликати сантехніка. Чистий унітаз без засмічень - це комфорт і спокій у вашому домі.

Переваги методу перед іншими способами

На відміну від застосування вантуза чи хімічних засобів, сіль є абсолютно безпечною для труб і довкілля. Ви не ризикуєте пошкодити сантехніку агресивною хімією або поширити неприємний запах.

Процедура займає мінімум часу і не потребує фізичних зусиль. Завдяки цьому ви легко підтримуватимете чистоту без зайвих турбот. Проста профілактика допоможе вам забути про проблему забитих труб надовго.