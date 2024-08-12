Як зробити унітаз блискучим без зайвих витрат: прості, але дієві методи
Унітаз - це та річ в оселі, яка просто не має права бути брудним. Плями, наліт, неприємний запах - це справжній сором, який псує усе враження як від квартири, так і від її хазяїв. Але іноді відмити унітаз зовсім непросто. Які є дієві та потужні способи відчистити з "білого трону" усі види забруднень?
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які чистячі засоби діють на які забруднення при чищенні унітаза.
Які є види забруднень та причини їх появи
Перш ніж зрозуміти, як очистити унітаз в домашніх умовах, треба розібратися, якими бувають забруднення, і найголовніше - чому вони з'являються.
Поверхнева бруд легко змивається звичайними засобами. Однак для видалення нальоту, який прилип до емалі, простого чищення недостатньо.
До складних забруднень відносять такі:
- Плями іржі. Темно-рудий наліт з'являється через старий металевий трубопровід, проржавілі деталі всередині бачка або воду з високим вмістом заліза. Оксиди осідають на емальованих стінках унітаза, залишаючи характерний іржавий слід.
- Вапняний наліт. Брудно-сірі вапняні відкладення утворюються через солі кальцію і магнію, що містяться у жорсткій воді. Кристали осідають на порцеляновій або фаянсовій поверхні, поступово накопичуються і перетворюються на досить товстий шар.
- Сечовий камінь. До складу сечі входить велика кількість мінералів, які накопичуються на поверхні унітаза і перетворюються на кам'яний наліт коричневого кольору.
Якщо у будь-якому красивому інтер'єру є брудний унітаз - це зводить нанівець усі враження від дизайну (фото: Pixabay.com)
Сода + оцет
Якщо наліт незначний, очистити його можна харчовою содою і оцтовою кислотою 20%. Алгоритм приготування простий:
- У ½ пачки соди додайте трохи води. Інгредієнти перемішайте до стану кашки.
- Отриманою сумішшю почистіть зовнішню і внутрішню поверхні унітаза. Для цього можна використовувати звичайну поролонову губку.
- Під обідком пройдіться жорсткою стороною губки.
- Потім всипте залишки засобу у зливний отвір.
- 20% оцтом (приблизно 400 мл) обробіть унітаз, а залишок вилийте у злив.
Уксусна кислота і луг швидко вступають у реакцію, з'їдаючи іржавий наліт і вапняний камінь. Через 10 хвилин бруд видаліть губкою і щіткою, змийте. Якщо забруднення залишилося, процедуру повторіть.
Оцет + сіль
Для боротьби з сечовим каменем знадобиться оцет 9% (250 мл) і сіль (1/2 чайної ложки). Як приготувати засіб:
- Оцтову кислоту нагрійте у металевому посуді, не доводячи до кипіння.
- У розігріту рідину додайте сіль. Отриманим розчином змастіть внутрішні стінки унітаза.
- Суміш залиште на ніч. Закрийте кришку.
- Вранці залишки бруду змийте водою із бачка. За необхідності процедуру повторіть.
Сода
Для чищення знадобиться харчова сода без додавання будь-яких компонентів. Порошок чудово впорається із сечовим каменем.
Алгоритм дій:
- Видаліть із зливного отвору воду: вичерпайте або скористайтеся технічним шприцем.
- Засипте половину упаковки соди всередину зливу та під обідок. Залиште унітаз у такому стані на 24 години. Якщо немає можливості, скоротіть час до 8-10 годин (наприклад, засипте порошок на ніч).
- Коли час мине, потріть поверхні щіткою, змийте водою з бачка.
Оцтова кислота
Ефективно почистити унітаз можна за допомогою оцтової кислоти високої концентрації - до 70%.
Що потрібно робити:
- Склянку рідини (200 мл) нагрійте до температури 40 градусів. Каструля має бути закритою, оскільки оцет виділяє неприємний запах.
- Підігріту рідину влийте у зливний отвір, закрийте унітаз кришкою.
- Почекайте чотири години. Потім помийте поверхні щіткою.
Лимонна кислота
Цей засіб допомагає очистити туалет від сечового каменю і позбутися неприємного запаху. Для приготування миючого розчину знадобиться 350 г кислоти + 10 л гарячої води.
- У зливному бачку перекрийте подачу води. Залишки рідини вичерпайте.
- У гарячій воді розчиніть лимонну кислоту. Отриманий склад залийте у бачок.
- Залиште розчин на три години. Потім змийте, натиснувши кнопку зливу.
- Щіткою прочистіть всі важкодоступні місця всередині унітаза.
На останньому етапі дочекайтеся, коли бачок наповниться, і натисніть злив. Процедуру можна повторити. Також рекомендується залишити під обідком серветки, змочені у кислоті. Засіб має впливати на сечовий камінь протягом дев'яти годин. Після завершення процедури туалет промийте холодною водою.
Лимони, сода, оцет та шкребки - і ваш унітаз знову засяє (фото: Freepik.com)
Кока-кола
Ще один народний засіб - використання кока-коли. У хімічному складі напою є лимонна та ортофосфорна кислоти, що дозволяє газованці агресивно впливати на вапняний наліт та сечовий камінь. Що потрібно зробити:
- Залийте унітаз 1,5 літра кока-коли.
- Почистіть поверхню щіткою.
В кінці залишається лише змити напій. Для боротьби з сильними забрудненнями процедуру повторюють.
Суха гірчиця
Гірчичним порошком можна мити не лише посуд, а й сантехніку. Рецепт миючого засобу простий:
- 2 ст. л. сухої подрібненої гірчиці змішайте з 5 ст. л. картопляного крохмалю та лимонною кислотою (приблизно 60 г).
- У суху суміш додайте трохи води. Інгредієнти перемішайте до стану кашки.
- Злийте воду. На вологу поверхню нанесіть миючий засіб і залиште на півгодини.
- На останньому етапі змийте гірчичну пасту великою кількістю води.
Раніше ми вже писали про 8 речей, які заборонено зливати у каналізацію.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Spruce, Family Handyman, Real Simple.