Як зробити унітаз блискучим без зайвих витрат: прості, але дієві методи

Унітаз - це та річ в оселі, яка просто не має права бути брудним. Плями, наліт, неприємний запах - це справжній сором, який псує усе враження як від квартири, так і від її хазяїв. Але іноді відмити унітаз зовсім непросто. Які є дієві та потужні способи відчистити з "білого трону" усі види забруднень?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які чистячі засоби діють на які забруднення при чищенні унітаза.

Які є види забруднень та причини їх появи

Перш ніж зрозуміти, як очистити унітаз в домашніх умовах, треба розібратися, якими бувають забруднення, і найголовніше - чому вони з'являються.

Поверхнева бруд легко змивається звичайними засобами. Однак для видалення нальоту, який прилип до емалі, простого чищення недостатньо.

До складних забруднень відносять такі:

Плями іржі. Темно-рудий наліт з'являється через старий металевий трубопровід, проржавілі деталі всередині бачка або воду з високим вмістом заліза. Оксиди осідають на емальованих стінках унітаза, залишаючи характерний іржавий слід.

Темно-рудий наліт з'являється через старий металевий трубопровід, проржавілі деталі всередині бачка або воду з високим вмістом заліза. Оксиди осідають на емальованих стінках унітаза, залишаючи характерний іржавий слід. Вапняний наліт. Брудно-сірі вапняні відкладення утворюються через солі кальцію і магнію, що містяться у жорсткій воді. Кристали осідають на порцеляновій або фаянсовій поверхні, поступово накопичуються і перетворюються на досить товстий шар.

Брудно-сірі вапняні відкладення утворюються через солі кальцію і магнію, що містяться у жорсткій воді. Кристали осідають на порцеляновій або фаянсовій поверхні, поступово накопичуються і перетворюються на досить товстий шар. Сечовий камінь. До складу сечі входить велика кількість мінералів, які накопичуються на поверхні унітаза і перетворюються на кам'яний наліт коричневого кольору.

Якщо у будь-якому красивому інтер'єру є брудний унітаз - це зводить нанівець усі враження від дизайну (фото: Pixabay.com)

Сода + оцет

Якщо наліт незначний, очистити його можна харчовою содою і оцтовою кислотою 20%. Алгоритм приготування простий:

У ½ пачки соди додайте трохи води. Інгредієнти перемішайте до стану кашки.

Отриманою сумішшю почистіть зовнішню і внутрішню поверхні унітаза. Для цього можна використовувати звичайну поролонову губку.

Під обідком пройдіться жорсткою стороною губки.

Потім всипте залишки засобу у зливний отвір.

20% оцтом (приблизно 400 мл) обробіть унітаз, а залишок вилийте у злив.

Уксусна кислота і луг швидко вступають у реакцію, з'їдаючи іржавий наліт і вапняний камінь. Через 10 хвилин бруд видаліть губкою і щіткою, змийте. Якщо забруднення залишилося, процедуру повторіть.

Оцет + сіль

Для боротьби з сечовим каменем знадобиться оцет 9% (250 мл) і сіль (1/2 чайної ложки). Як приготувати засіб:

Оцтову кислоту нагрійте у металевому посуді, не доводячи до кипіння.

У розігріту рідину додайте сіль. Отриманим розчином змастіть внутрішні стінки унітаза.

Суміш залиште на ніч. Закрийте кришку.

Вранці залишки бруду змийте водою із бачка. За необхідності процедуру повторіть.

Сода

Для чищення знадобиться харчова сода без додавання будь-яких компонентів. Порошок чудово впорається із сечовим каменем.

Алгоритм дій:

Видаліть із зливного отвору воду: вичерпайте або скористайтеся технічним шприцем.

Засипте половину упаковки соди всередину зливу та під обідок. Залиште унітаз у такому стані на 24 години. Якщо немає можливості, скоротіть час до 8-10 годин (наприклад, засипте порошок на ніч).

Коли час мине, потріть поверхні щіткою, змийте водою з бачка.

Оцтова кислота

Ефективно почистити унітаз можна за допомогою оцтової кислоти високої концентрації - до 70%.

Що потрібно робити:

Склянку рідини (200 мл) нагрійте до температури 40 градусів. Каструля має бути закритою, оскільки оцет виділяє неприємний запах.

Підігріту рідину влийте у зливний отвір, закрийте унітаз кришкою.

Почекайте чотири години. Потім помийте поверхні щіткою.

Лимонна кислота

Цей засіб допомагає очистити туалет від сечового каменю і позбутися неприємного запаху. Для приготування миючого розчину знадобиться 350 г кислоти + 10 л гарячої води.

У зливному бачку перекрийте подачу води. Залишки рідини вичерпайте.

У гарячій воді розчиніть лимонну кислоту. Отриманий склад залийте у бачок.

Залиште розчин на три години. Потім змийте, натиснувши кнопку зливу.

Щіткою прочистіть всі важкодоступні місця всередині унітаза.

На останньому етапі дочекайтеся, коли бачок наповниться, і натисніть злив. Процедуру можна повторити. Також рекомендується залишити під обідком серветки, змочені у кислоті. Засіб має впливати на сечовий камінь протягом дев'яти годин. Після завершення процедури туалет промийте холодною водою.

Лимони, сода, оцет та шкребки - і ваш унітаз знову засяє (фото: Freepik.com)

Кока-кола

Ще один народний засіб - використання кока-коли. У хімічному складі напою є лимонна та ортофосфорна кислоти, що дозволяє газованці агресивно впливати на вапняний наліт та сечовий камінь. Що потрібно зробити:

Залийте унітаз 1,5 літра кока-коли.

Почистіть поверхню щіткою.

В кінці залишається лише змити напій. Для боротьби з сильними забрудненнями процедуру повторюють.

Суха гірчиця

Гірчичним порошком можна мити не лише посуд, а й сантехніку. Рецепт миючого засобу простий: