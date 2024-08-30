Не змиває унітаз? Ось які моделі змивають "зміст" гірше інших

Унітаз - це предмет гігієни, яким ми користуємося щодня по кілька разів. Він повинен бути зручним, економічним у витраті води та легким в обслуговуванні. Але як не помилитися та не вибрати такий унітаз, який буде погано виконувати свою основну функцію - добре змивати "зміст" після його використання?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, яких видів унітазів слід уникати, якщо бажаєте, щоб вони добре змивали.

Вплив параметрів на якість змиву

На ефективність змиву в унітазі впливають кілька ключових факторів, кожен з яких може суттєво вплинути на зручність використання. До таких факторів належать система змиву, форма чаші та матеріал виготовлення.

Система змиву. Каскадна чи кругова система визначає, як вода розподіляється по чаші і наскільки ефективно вона очищає її поверхню. Від цього залежить, чи потрібно буде додатково чистити унітаз після кожного використання.

Каскадна чи кругова система визначає, як вода розподіляється по чаші і наскільки ефективно вона очищає її поверхню. Від цього залежить, чи потрібно буде додатково чистити унітаз після кожного використання. Форма чаші. Воронкоподібна, тарільчаста чи козиркова форма чаші впливає на те, як вода змиває відходи та чи виникають бризки під час змиву.

Воронкоподібна, тарільчаста чи козиркова форма чаші впливає на те, як вода змиває відходи та чи виникають бризки під час змиву. Матеріал виготовлення. Фарфор або фаянс мають різний ступінь пористості, що впливає на те, наскільки легко унітаз очищається і як довго він зберігає чистоту без додаткових зусиль.

Вибираючи унітаз, важливо враховувати ці параметри, оскільки вони визначають, наскільки добре сантехніка виконує свої функції та як вона вписується у ваші побутові потреби.

Види систем змиву

Системи змиву унітазів бувають двох основних типів: каскадні та кругові.

Каскадний змив забезпечує довговічність і простоту в конструкції, але має один суттєвий недолік: вода омиває лише частину чаші, через що залишаються незмиті ділянки, які потребують додаткового очищення. Це може створювати дискомфорт і потребувати більше часу на догляд за унітазом.

Круговий змив економно витрачає воду, що є значною перевагою в умовах економії ресурсів. Вода подається рівномірно по всій чаші, що забезпечує якісне очищення без утворення бризок. До того ж, така система змиву значно зменшує потребу в частому обслуговуванні, оскільки залишки змиваються повністю.

Кругова система змиву, хоча і коштує дорожче, значно ефективніша і проста в обслуговуванні. Вона забезпечує надійний результат і гарантує тривалу експлуатацію без зайвих проблем.

Якщо унітаз погано змиває, то похід в туалет краще виконувати у скафандрі, щоб не відчувати запах (фото: Pixabay.com)

Форми чаш унітазів і їх особливості

Форма чаші унітаза має безпосередній вплив на якість змиву і комфорт під час використання.

Воронкоподібна чаша відрізняється високою ефективністю змиву, оскільки вода одразу потрапляє в центр, забезпечуючи швидке і повне очищення. Однак, є ризик утворення бризок, що може створювати незручності.

Тарільчаста чаша мінімізує ризик бризок завдяки плоскій поверхні, де вода накопичується перед тим, як бути змитою. Це зменшує ймовірність розбризкування, але водночас сприяє накопиченню неприємних запахів і утворенню нальоту, що потребує регулярного очищення.

Козиркова чаша є оптимальним варіантом, який поєднує переваги попередніх конструкцій. Вона забезпечує якісний змив, мінімізуючи ризик бризок, і одночасно перешкоджає утворенню неприємних запахів завдяки випуклій задній стінці, яка сприяє кращому відведенню води.

Обираючи форму чаші, враховуйте ваші вимоги до комфорту та гігієни, щоб забезпечити максимальну ефективність та зручність під час використання унітаза.

Матеріали виготовлення унітазів та їх вплив на якість

Матеріал виготовлення унітаза відіграє важливу роль у забезпеченні його довговічності, гігієнічності та легкості в обслуговуванні. Найбільш поширеними матеріалами є фарфор та фаянс.

Фарфор має мінімальну кількість пор, що запобігає проникненню вологи та забруднень у поверхню. Це робить унітаз більш гігієнічним і стійким до утворення нальоту та плям.

Фаянс є більш пористим матеріалом, що робить його дещо менш стійким до забруднень і вбирання запахів. Однак, сучасні моделі фаянсових унітазів оснащуються спеціальними захисними покриттями, що значно зменшують цей недолік.

Висновки: який унітаз краще змиває?

Кращий варіант: унітаз з круговою системою змиву та фарфоровою чашею. Цей варіант забезпечує ефективний і рівномірний змив, мінімальну витрату води, а також тривалу чистоту завдяки гладкій поверхні фарфору, яка не вбирає забруднення і запахи.

Найгірший варіант: унітаз з каскадною системою змиву та фаянсовою чашею. Така система не забезпечує рівномірного очищення всієї чаші, залишаючи забруднені ділянки, а пориста структура фаянсу сприяє накопиченню нальоту та неприємних запахів, що потребує частішого очищення.