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Чистий унітаз за 10 хвилин: перевірені способи без зайвих зусиль

Неділя 09 березня 2025 18:57
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Чистий унітаз за 10 хвилин: перевірені способи без зайвих зусиль Як швидко почистити унітаз (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Унітаз - один із найважливіших сантехнічних приладів у домі, але він потребує регулярного догляду. Використовуючи правильні методи, ви не тільки швидко впораєтесь із брудом, але й продовжите термін служби сантехніки.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найкращі способи очищення унітаза від засмічень, нальоту та неприємного запаху.

Як легко усунути засмічення унітаза

Якщо вода в унітазі сходить повільно або зовсім застоюється, це означає, що утворилося засмічення.

Один із найпростіших методів - використання харчової плівки. Обтягніть унітаз кількома шарами так, щоб між плівкою та водою не залишалося повітря. Потім різко натисніть на плівку - створений тиск допоможе проштовхнути засмічення далі по трубі.

Якщо проблема не зникла, спробуйте народний метод: висипте в унітаз склянку харчової соди та залийте її гарячим оцтом. Зачекайте 20-30 хвилин і змийте теплою водою.

Для більш серйозних засмічень використовуйте сантехнічний трос - він допоможе витягти сторонні предмети. Також можна застосувати вантуз: заповніть унітаз водою та різко натисніть кілька разів, щоб створити гідравлічний удар.

Позбуваємось неприємного запаху в туалеті

Неприємний запах у туалеті може виникати через старі відкладення у зливі, бактерії або недостатню вентиляцію. Щоб вирішити цю проблему, можна приготувати натуральний ароматизатор.
Змішайте:

  • 2 склянки харчової соди,
  • 1/3 склянки лимонної кислоти,
  • 2 столові ложки 3% перекису водню
  • кілька крапель ефірних олій лимона і м’яти.

Сформуйте невеликі кульки, висушіть їх і кидайте в унітаз перед змиванням.

Також можна налити трохи оцту в бачок унітаза - він усуне запахи та допоможе зменшити наліт. Якщо запах йде зі зливу, вилийте в нього склянку гарячої води з содою та оцтом, зачекайте 15 хвилин, а потім змийте.

Важливо також регулярно чистити стоки спеціальними засобами, щоб запобігти накопиченню бактерій. Додатково можна використовувати ароматизовані палички або сухі трави, наприклад, лаванду або евкаліпт.
Чистий унітаз за 10 хвилин: перевірені способи без зайвих зусильЧистий унітаз дуже важливий для порядку вдома (фото: Freepik.com)

Як прибрати вапняний наліт та жовті плями

Згодом на поверхні унітаза з’являється вапняний наліт, а в місцях зіткнення води з керамікою можуть утворюватися жовті плями. Щоб позбутися цього, можна скористатися пемзою - змочіть її та акуратно потріть забруднення, уникаючи надмірного тиску, щоб не подряпати покриття.

Харчова сода також стане в пригоді: насипте її на плями, залиште на кілька годин, а потім потріть губкою та змийте. Ще один ефективний метод - використання лимонної кислоти: розчиніть 2 столові ложки у 0,5 л теплої води, нанесіть на забруднені місця, зачекайте 15 хвилин і змийте.

Якщо забруднення старе, спробуйте залити унітаз на ніч розчином оцту (1:1 з водою), а вранці змийте та почистіть щіткою. Також можна використовувати зубну пасту - нанесіть її на поверхню, залиште на годину, потім потріть щіткою та змийте водою.

Для профілактики вапняного нальоту встановіть у бачок спеціальні очищувальні таблетки або просто додавайте у воду лимонну кислоту раз на тиждень.

Корисні поради для підтримки чистоти унітаза

Щоб унітаз завжди залишався чистим і не вимагав складної чистки, дотримуйтеся кількох простих правил.

По-перше, змивайте воду відразу після використання - це зменшить осідання нальоту.

По-друге, мінімум раз на тиждень проводьте легке чищення за допомогою соди або оцту.

По-третє, не виливайте в унітаз жир або залишки їжі - вони сприяють утворенню засмічень.

Також слідкуйте за станом зливного бачка: якщо вода довго стікає або з’явився неприємний запах, потрібно очистити його від відкладень. Раз на місяць використовуйте засоби для боротьби з бактеріями, наприклад, розчин перекису водню або спеціальні таблетки для бачка.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Spruce, Apartment Therapy, Lifehacker.

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