Зачем "солить" ваш унитаз и как это сделает его всегда чистым?

Забитый унитаз всегда становится настоящей неприятностью для любого дома. Когда вода начинает сливаться медленно, это сигнализирует о том, что нужно немедленно принять меры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как с помощью обычной кухонной соли можно легко справиться с начальными признаками засорения унитаза.
Чтобы предотвратить забивание труб, вам понадобится лишь обычная поваренная соль.
Одноразовая чистка не даст длительного эффекта, поэтому важно сделать эту процедуру ежедневной привычкой. Регулярное применение соли предотвращает накопление грязи и остатков мыла в трубах. Повторяйте эту процедуру раз в неделю или две - это позволяет избежать серьезных засоров и сохранить нормальную работу сантехники.
Кроме того, вы сэкономите время и средства, ведь не придется вызывать сантехника. Чистый унитаз без засоров - это комфорт и спокойствие в вашем доме.
В отличие от применения вантуза или химических средств, соль является абсолютно безопасной для труб и окружающей среды. Вы не рискуете повредить сантехнику агрессивной химией или распространить неприятный запах.
Процедура занимает минимум времени и не требует физических усилий. Благодаря этому вы легко будете поддерживать чистоту без лишних забот. Простая профилактика поможет вам забыть о проблеме забитых труб надолго.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Family Handyman, Real Simple.