"Наважувався довго". Ектор Хіменес-Браво неочікувано показався у військовій формі і зробив заяву

Так, на першому фото, яке кулінар опублікував у stories, він постає у повній військовій формі.

"Все почалося з думки", - підписав кадр ресторатор.

Ектор Хіменес-Браво зробив заяву (скріншот)

Наступна stories - його троє улюблених песиків, які, за словами Хіменеса-Браво, "вже все зрозуміли".

Ектор Хіменес-Браво зробив заяву (скріншот)

А в третій історії телеведучий показав військову амуніцію, акуратно розкладену на ліжку.

"Але я наважувався на це рішення довго", - зізнався Ектор, не уточнюючи деталей.

Ектор Хіменес-Браво зробив заяву (скріншот)

Що саме означають ці символічні кадри - наразі залишається загадкою. У соцмережах одразу з’явилися припущення: від можливої служби у війську до запуску нового патріотичного проєкту.

Однак сам шеф-кухар поки не поділився подальшими поясненнями.

Варто нагадати, що ще у 2022 році Хіменес-Браво пройшов військові навчання, щоб опанувати вміння поводження зі зброєю. Тоді він пояснив своє рішення бажанням мати змогу захистити себе й рідних у разі небезпеки.

"Якби орки знали, що 50% України вміє працювати зі зброєю, - заходити сюди було б страшно. Проти танків з автоматом не підеш. Але мій найжахливіший сон - це коли в мій будинок заходять орки та хочуть вбити мене й мою сім’ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет чи автомат, щоб захистити себе. Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах", - зізнавався тоді ведучий.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Хіменес-Браво неодноразово наголошував на своїй любові до України та своєму будинку в Ірпені.

І, схоже, тепер він зробив ще один важливий крок - хоч і поки що залишив його за кадром.