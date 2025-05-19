"Наважувався довго". Ектор Хіменес-Браво неочікувано показався у військовій формі і зробив заяву

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво заінтригував фото у військовій формі і зробив заяву.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ресторатора.
Так, на першому фото, яке кулінар опублікував у stories, він постає у повній військовій формі.
"Все почалося з думки", - підписав кадр ресторатор.
Наступна stories - його троє улюблених песиків, які, за словами Хіменеса-Браво, "вже все зрозуміли".
А в третій історії телеведучий показав військову амуніцію, акуратно розкладену на ліжку.
"Але я наважувався на це рішення довго", - зізнався Ектор, не уточнюючи деталей.
Що саме означають ці символічні кадри - наразі залишається загадкою. У соцмережах одразу з’явилися припущення: від можливої служби у війську до запуску нового патріотичного проєкту.
Однак сам шеф-кухар поки не поділився подальшими поясненнями.
Варто нагадати, що ще у 2022 році Хіменес-Браво пройшов військові навчання, щоб опанувати вміння поводження зі зброєю. Тоді він пояснив своє рішення бажанням мати змогу захистити себе й рідних у разі небезпеки.
"Якби орки знали, що 50% України вміє працювати зі зброєю, - заходити сюди було б страшно. Проти танків з автоматом не підеш. Але мій найжахливіший сон - це коли в мій будинок заходять орки та хочуть вбити мене й мою сім’ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет чи автомат, щоб захистити себе. Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах", - зізнавався тоді ведучий.
Хіменес-Браво неодноразово наголошував на своїй любові до України та своєму будинку в Ірпені.
І, схоже, тепер він зробив ще один важливий крок - хоч і поки що залишив його за кадром.
Вас може зацікавити