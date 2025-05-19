"Решался долго". Эктор Хименес-Браво неожиданно показался в военной форме и сделал заявление

Так, на первом фото, которое кулинар опубликовал в stories, он предстает в полной военной форме.

"Все началось с мысли", - подписал кадр ресторатор.

Эктор Хименес-Браво сделал заявление (скриншот)

Следующая stories - его трое любимых собачек, которые, по словам Хименеса-Браво, "уже все поняли".

Эктор Хименес-Браво сделал заявление (скриншот)

А в третьей истории телеведущий показал военную амуницию, аккуратно разложенную на кровати.

"Но я решался на это решение долго", - признался Эктор, не уточняя деталей.

Эктор Хименес-Браво сделал заявление (скриншот)

Что именно означают эти символические кадры - пока остается загадкой. В соцсетях сразу появились предположения: от возможной службы в армии до запуска нового патриотического проекта.

Однако сам шеф-повар пока не поделился дальнейшими объяснениями.

Стоит напомнить, что еще в 2022 году Хименес-Браво прошел военные учения, чтобы овладеть умением обращения с оружием. Тогда он объяснил свое решение желанием иметь возможность защитить себя и родных в случае опасности.

"Если бы орки знали, что 50% Украины умеет работать с оружием, - заходить сюда было бы страшно. Против танков с автоматом не пойдешь. Но мой самый ужасный сон - это когда в мой дом заходят орки и хотят убить меня и мою семью, а я даже не знаю, как работает пистолет или автомат, чтобы защитить себя. Лучше умереть в бою, защищая свой дом, чем от пули на коленях", - признавался тогда ведущий.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво неоднократно подчеркивал свою любовь к Украине и своему дому в Ирпене.

И, похоже, теперь он сделал еще один важный шаг - хоть и пока оставил его за кадром.