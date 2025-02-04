Нацвідбір на Євробачення-2025: де, коли і як дивитися онлайн

Вже скоро відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025 після якого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в травні у швейцарському місті Базель.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де, коли і як дивитися відбір онлайн по телебаченню і в Інтернеті, а також про те, як голосувати за учасників.
Національний відбір на пісенний конкурс Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 8 лютого. Цього дня ми дізнаємося, хто представлятиме Україну на престижному міжнародному конкурсі.
Початок дійства заплановано о 18:00 для глядачів (передшоу), а сама трансляція уже розпочнеться о 18:30.
Ведучими фіналу будуть Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.
Пряму трансляцію фіналу можна буде переглянути на офіційних платформах “Суспільного”:
Також аудіотрансляцію можна буде слухати на “Радіо Промінь", а на YouTube-каналі “Євробачення Україна" англійською шоу коментуватимуть Вікторія Крюкова, Вадим Крамар та Дмитро Кожухар.
За право представляти Україну змагатимуться такі виконавці (порядок виступів):
До складу журі фіналу, яке було обрано за допомогою глядацького голосування в "Дії", увійшли:
Музичним продюсером Нацвідбору є Тіна Кароль.
Переможця Національного відбору визначать шляхом комбінованого голосування журі та глядачів у співвідношенні 50% на 50%.
Голосувати можна буде так:
За допомогою додатку "Дія"
За допомогою SMS
Важливо! З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.
Про початок і закінчення голосування в ефірі “Суспільне Культура” глядачів повідомлять ведучі шоу.
Нагадаємо, що переможець Національного відбору буде представляти Україну на Євробаченні-2025, яке проходитиме з 13 по 17 травня в швейцарському місті Базель на арені St. Jakobshalle після перемоги Nemo з піснею “The Code" у минулорічному конкурсі.
У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 виступлять у півфіналах (Україна виступить у першій половині першого півфіналу). Топ-20 півфіналістів, разом з "Великою п'ятіркою" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) та чинним чемпіоном (Швейцарія), пройдуть до фіналу.
До слова, раніше ми розповідали, що фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ.
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