Нацотбор на Евровидение-2025: где, когда и как смотреть онлайн

Уже скоро состоится финал Национального отбора на Евровидение-2025 после которого станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в мае в швейцарском городе Базель.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где, когда и как смотреть отбор онлайн по телевидению и в Интернете, а также о том, как голосовать за участников.
Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля. В этот день мы узнаем, кто будет представлять Украину на престижном международном конкурсе.
Начало действа запланировано в 18:00 для зрителей (предшоу), а сама трансляция уже начнется в 18:30.
Ведущими финала будут Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.
Прямую трансляцию финала можно будет посмотреть на официальных платформах "Суспільного":
Также аудиотрансляцию можно будет слушать на "Радіо Промінь", а на YouTube-канале "Євробачення Україна" на английском шоу будут комментировать Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.
За право представлять Украину будут соревноваться такие исполнители (порядок выступлений):
В состав жюри финала, которое было выбрано с помощью зрительского голосования в "Дії", вошли:
Музыкальным продюсером Нацотбора является Тина Кароль.
Победителя Национального отбора определят путем комбинированного голосования жюри и зрителей в соотношении 50% на 50%.
Голосовать можно будет так:
С помощью приложения "Дія"
С помощью SMS
Важно!!! С одного телефонного номера будет зачислено не более одного СМС-сообщения за одного участника финала.
О начале и окончании голосования в эфире "Суспільне Культура" зрителей сообщат ведущие шоу.
Напомним, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на Евровидении-2025, которое будет проходить с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle после победы Nemo с песней "The Code" в прошлогоднем конкурсе.
В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 выступят в полуфиналах (Украина выступит в первой половине первого полуфинала). Топ-20 полуфиналистов, вместе с "Большой пятеркой" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и действующим чемпионом (Швейцария), пройдут в финал.
К слову, ранее мы рассказывали, что финалист Нацотбора на Евровидение присоединился к ВСУ.
Также Игорь Кондратюк назвал потенциальных победителей Нацотбора.