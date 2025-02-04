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Нацотбор на Евровидение-2025: где, когда и как смотреть онлайн

Нацотбор на Евровидение-2025 в Украине состоится уже в субботу (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Уже скоро состоится финал Национального отбора на Евровидение-2025 после которого станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в мае в швейцарском городе Базель.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где, когда и как смотреть отбор онлайн по телевидению и в Интернете, а также о том, как голосовать за участников.

Когда состоится Нацотбор на Евровидение-2025?

Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля. В этот день мы узнаем, кто будет представлять Украину на престижном международном конкурсе.

Начало действа запланировано в 18:00 для зрителей (предшоу), а сама трансляция уже начнется в 18:30.

Ведущими финала будут Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Где смотреть Нацотбор на Евровидение-2025 в Украине?

Прямую трансляцию финала можно будет посмотреть на официальных платформах "Суспільного":

  • на телеканале "Суспільне Культура"
  • на сайтах "Суспільне Культура" и “Євробачення в Україні”
  • на YouTube-канале “Євробачення Україна” с эксклюзивным бэкстейджем от Анны Тульевой
  • на Facebook-страницах "Суспільного" и “Євробачення Україна”

Также аудиотрансляцию можно будет слушать на "Радіо Промінь", а на YouTube-канале "Євробачення Україна" на английском шоу будут комментировать Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.

Кто участвует в финале?

За право представлять Украину будут соревноваться такие исполнители (порядок выступлений):

  1. Влад Шериф - "Wind of change"
  2. Абіє - "Дім"
  3. MOLODI - my sea
  4. Future Culture - Waste My Time
  5. Маша Кондратенко - No Time to Cry
  6. KHAYAT - HONOR
  7. FIЇNKA - "Культура"
  8. КРЫЛАТА - ОСТАВАЙСЯ ВЕРНОЙ
  9. Ziferblat - Bird of Pray
  10. ДК Энергетик - "Сіль"

Кто будет оценивать выступления?

В состав жюри финала, которое было выбрано с помощью зрительского голосования в "Дії", вошли:

  • победительница Евровидения-2016 Джамала
  • лидер рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец
  • фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко

Музыкальным продюсером Нацотбора является Тина Кароль.

Как проголосовать за любимого исполнителя?

Победителя Национального отбора определят путем комбинированного голосования жюри и зрителей в соотношении 50% на 50%.

Голосовать можно будет так:

С помощью приложения "Дія"

  • Загрузите или обновите приложение "Дія" на своем смартфоне
  • В разделе "Услуги" найдите опрос "Национальный отбор на Евровидение-2025"
  • Выберите своего любимого исполнителя. Голосование доступно для всех пользователей приложения в возрасте от 14 лет.

С помощью SMS

  • Наберите номер 7576
  • В теле сообщения введите номер участника, за которого вы хотите проголосовать (от 1 до 10)
  • Стоимость одного SMS-сообщения уточняйте у своего оператора.

Важно!!! С одного телефонного номера будет зачислено не более одного СМС-сообщения за одного участника финала.

О начале и окончании голосования в эфире "Суспільне Культура" зрителей сообщат ведущие шоу.

Напомним, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на Евровидении-2025, которое будет проходить с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle после победы Nemo с песней "The Code" в прошлогоднем конкурсе.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 выступят в полуфиналах (Украина выступит в первой половине первого полуфинала). Топ-20 полуфиналистов, вместе с "Большой пятеркой" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и действующим чемпионом (Швейцария), пройдут в финал.

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