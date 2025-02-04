Нацотбор на Евровидение-2025: где, когда и как смотреть онлайн
Уже скоро состоится финал Национального отбора на Евровидение-2025 после которого станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в мае в швейцарском городе Базель.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где, когда и как смотреть отбор онлайн по телевидению и в Интернете, а также о том, как голосовать за участников.
Когда состоится Нацотбор на Евровидение-2025?
Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля. В этот день мы узнаем, кто будет представлять Украину на престижном международном конкурсе.
Начало действа запланировано в 18:00 для зрителей (предшоу), а сама трансляция уже начнется в 18:30.
Ведущими финала будут Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.
Где смотреть Нацотбор на Евровидение-2025 в Украине?
Прямую трансляцию финала можно будет посмотреть на официальных платформах "Суспільного":
- на телеканале "Суспільне Культура"
- на сайтах "Суспільне Культура" и “Євробачення в Україні”
- на YouTube-канале “Євробачення Україна” с эксклюзивным бэкстейджем от Анны Тульевой
- на Facebook-страницах "Суспільного" и “Євробачення Україна”
Также аудиотрансляцию можно будет слушать на "Радіо Промінь", а на YouTube-канале "Євробачення Україна" на английском шоу будут комментировать Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.
Кто участвует в финале?
За право представлять Украину будут соревноваться такие исполнители (порядок выступлений):
- Влад Шериф - "Wind of change"
- Абіє - "Дім"
- MOLODI - my sea
- Future Culture - Waste My Time
- Маша Кондратенко - No Time to Cry
- KHAYAT - HONOR
- FIЇNKA - "Культура"
- КРЫЛАТА - ОСТАВАЙСЯ ВЕРНОЙ
- Ziferblat - Bird of Pray
- ДК Энергетик - "Сіль"
Кто будет оценивать выступления?
В состав жюри финала, которое было выбрано с помощью зрительского голосования в "Дії", вошли:
- победительница Евровидения-2016 Джамала
- лидер рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец
- фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко
Музыкальным продюсером Нацотбора является Тина Кароль.
Как проголосовать за любимого исполнителя?
Победителя Национального отбора определят путем комбинированного голосования жюри и зрителей в соотношении 50% на 50%.
Голосовать можно будет так:
С помощью приложения "Дія"
- Загрузите или обновите приложение "Дія" на своем смартфоне
- В разделе "Услуги" найдите опрос "Национальный отбор на Евровидение-2025"
- Выберите своего любимого исполнителя. Голосование доступно для всех пользователей приложения в возрасте от 14 лет.
С помощью SMS
- Наберите номер 7576
- В теле сообщения введите номер участника, за которого вы хотите проголосовать (от 1 до 10)
- Стоимость одного SMS-сообщения уточняйте у своего оператора.
Важно!!! С одного телефонного номера будет зачислено не более одного СМС-сообщения за одного участника финала.
О начале и окончании голосования в эфире "Суспільне Культура" зрителей сообщат ведущие шоу.
Напомним, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на Евровидении-2025, которое будет проходить с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle после победы Nemo с песней "The Code" в прошлогоднем конкурсе.
В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 выступят в полуфиналах (Украина выступит в первой половине первого полуфинала). Топ-20 полуфиналистов, вместе с "Большой пятеркой" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и действующим чемпионом (Швейцария), пройдут в финал.
К слову, ранее мы рассказывали, что финалист Нацотбора на Евровидение присоединился к ВСУ.
Также Игорь Кондратюк назвал потенциальных победителей Нацотбора.