Нацгвардия начала патрулировать улицы городов на новых спецавто: яркие фото и видео

Нацгвардия Украины получила новые спецавтомобили для патрулирования (коллаж РБК-Украина)

Нацгвардия Украины приступила к патрулированию улиц крупных городов на новых специальных автомобилях, предназначенных для выполнения задач по охране общественного порядка.

Микроавтобусы, изготовленные на базе шасси "Ford Transit", получили правоохранители в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре. Об этом передали в пресс-службе НГУ.

Такие спецавтомобили предназначены для перевозки личного состава войсковых нарядов гвардейцев, которые осуществляют охрану общественного порядка в городах.

Как отметили в НГУ, благодаря оснащению и сравнительно небольшими габаритами, автомобиль достаточно маневренный в условиях города с большим трафиком и позволяет гвардейцам "быстро реагировать на различные вызовы и изменения в оперативной обстановке".

Также сообщается, что авто отвечают требованиям сегодняшнего дня и оборудованы по последнему слову техники. Микроавтобусы оснащены бортовыми компьютерами, цифровой связью, видеорегистраторами, светло-акустическими панелями, сигнально-громкоговорящей устройствами, защитными решетками лобового стекла, окон, фар, задних фонарей, а также усиленными бамперами.

Нацгвардейцы получили новые спецавто для патрулирования улиц Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова (фото: ngu.gov.ua)

Данные авто в конце 2020-го были получены от МВД и в начале 2021 года уже введены в эксплуатацию.

Видео: Нацгвардия начала патрулирование на новых спецавто

Ранее сообщалось, что Нацполиция получила спецавто для тайной "охоты" на нарушителей ПДД, и в сети показали фото "фантомов".

Также мы писали о том, что "фантомные патрули" смогут мониторить скорость движения авто в попутном и встречном направлении.