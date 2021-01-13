Нацгвардія почала патрулювати вулиці міст на нових спецавто: яскраві фото і відео

Нацгвардія України отримала нові спецавтомобілі для патрулювання (колаж РБК-Україна)

Нацгвардія України приступила до патрулювання вулиць великих міст на нових спеціальних автомобілях, призначених для виконання завдань зо охорони громадського порядку.

Мікроавтобуси, виготовлені на базі шасі "Ford Transit", отримали правоохоронці в Києві, Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі. Про це передали в прес-службі НГУ.

Такі спецавтомобілі призначені для перевезення особового складу військових нарядів гвардійців, які здійснюють охорону громадського порядку в містах.

Як зауважили в НГУ, завдяки оснащенню та порівняно невеликими габаритами, автомобіль досить маневровий в умовах міста з великим трафіком і дозволяє гвардійцям "швидко реагувати на різні виклики та зміни в оперативній обстановці".

Також повідомляється, що авто відповідають вимогам сьогодення та обладнані за останнім словом техніки. Мікроавтобуси оснащені бортовими комп’ютерами, цифровим зв’язком, відеореєстраторами, світло-акустичними панелями, сигнально-гучномовними пристроями, захисними решітками лобового скла, вікон, фар, задніх ліхтарів, а також посиленими бамперами.

Нацгвардійці отримали нові спецавто для патрулювання вулиць Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова (фото: ngu.gov.ua)

Дані авто наприкінці 2020-го були отримані від МВС і на початку 2021 року вже були введені в експлуатацію.

Відео: Нацгвардія почала патрулювання на нових спецавто

Раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала спецавто для таємного "полювання" на порушників ПДР, і в мережі показали фото "фантомів".

Також ми писали про те, що "фантомні патрулі" зможуть моніторити швидкість руху авто в попутному і зустрічному напрямку.