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На каких авто полицейские будут тайно "охотиться" на нарушителей ПДД

Среда 02 декабря 2020 23:07
На каких авто полицейские будут тайно "охотиться" на нарушителей ПДД
В Украине нарушителей ПДД будут ловить "фантомные патрули" (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине специальные полицейские патрули на дорогах будут отлавливать водителей за превышение скорости и нарушение ПДД. Для большей эффективности правоохранители пересядут в автомобили-"фантомы" - машины без опознавательных знаков и символики, чтобы маскироваться от лихачей.

Не смотря главную идею о тайности таких патрулей, уже стало известно, на базе каких автомобилей будут разъезжать полицейские. Об этом передает Auto24.

По словам главы Укринфрапроекта Кирилла Хомякова, для скрытого контроля скорости движения водителей первые машины-"фантомы" будут созданы на базе Skoda Kodiaq.

Такие авто позволят следить за скоростью движения в попутном и встречном направлении.

В случае обнаружения нарушения правил езды "фантомы" будут включать мигалки и останавливать водителей.

"Мы запускаем пилотный проект и уже четыре таких автомобиля заработают в этом году", - рассказал чиновник.

Отмечается, что кроме этих четырех "фантомных патрулей" в дальнейшем остальные автомобили могут быть и другой марки и модели.

Так, недавно в министерстве внутренних дел заявляли о планах к концу 2023 года вывести на дороги Украины несколько сотен "фантомных патрулей".

На каких авто полицейские будут тайно &quot;охотиться&quot; на нарушителей ПДД

"Фантомные патрули" в Украине будут на базе Skoda Kodiaq (фото: auto.24tv.ua)

Ранее мы писали о том, что в МВД хотят взвинтить штрафы для водителей в тысячи раз.

Напомним также, что в Украине 25 ноября вступили в силу новые ПДД, которые касаются не только водителей, но и пассажиров.

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