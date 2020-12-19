Нацполиция получила спецавто для тайной "охоты" на нарушителей ПДД: фото "фантомов"

В Украине появились "фантомные патрули" (фото: t.me/buduemoukrainy)

Полиция в Украине уже получила первые четыре автомобили в рамках пилотного проекта "фантомный патруль". На этом транспорте правоохранители будут вести скрытное патрулирование в городах и отлавливать водителей за превышение скорости и нарушение ПДД.

Авто-"Фантомы" будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся машин, рассказал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилла Хомякова в своем Telegram.

Он отметил, что именно благодаря таким системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении: как во ходу авто, так и напротив и даже позади.

В Украине уже появились "фантомные патрули" (фото: t.me/buduemoukrainy)

Цена машин составляет 3,7 миллиона гривен.

Хомяков также рассказал о планах в 2021 году закупить еще 125 "Фантомов".

"Фантомные патрули" начнут работать уже в этом году (фото: t.me/buduemoukrainy)

Ранее мы рассказывали, что "фантомные патрули" смогут мониторить скорость движения авто в попутном и встречном направлении. В случае обнаружения нарушения правил езды они будут включать мигалки и останавливать водителей.

Также сообщалось о том, что в МВД хотят взвинтить штрафы для водителей в тысячи раз.