Наталка Денисенко назвала найкращих та найгірших акторів України: хто "загримів" в список

Кого Денисенко вважає найгіршим актором

Так, свій список Наталка почала з Тараса Цимбалюка. Вона грає з ним у виставах, а тому знає його не лише як колегу, а ще й як друга.

І виявилося, що Денисенко вважає Цимбалюка найкращим та найгіршим одночасно. Акторка пожартувала, що він її "задовбав".

Потім зірка продовжила називати найкращих. До її списку потрапили як жінки, так і чоловік.

"Я вважаю взагалі, що вона одна з найкрасивіших дівчат, українських актрис. Дуже подобається мені Даша Петрожицька - як людина і як акторка. Богдан Ступка - найкращий актор, наша легенда Олечка Сумська, я з нею працюю просто зараз і це теж неймовірна людина", - зізналася Денисенко.

Денисенко сказала Анатолічу, кого вважає найкращим актором (скріншот)

Коли ж Наталка вирішила назвати найгірших, то спочатку замислитися. А потім пригадала про акторку-зрадницю й її відповідь була чіткою.

"Можу сказати, ще Галина Безрук... С*чка", - сказала Денисенко.

За словами акторки, називати інших акторів, яких вона вважає найгіршими, їй не хочеться.

"Тому що насправді у нас в Україні неймовірний ресурс не тільки акторський, а кіношний. Для того, щоб робити неймовірно класне й якісне кіно, тому що у нас є оф*генні локації, у нас є дуже класні оператори, режисери, у нас павільйони, класні й талановиті актори. Боже, Саша Рудинський отримав BAFTA, це взагалі!" - пояснила вона.