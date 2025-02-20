Наталка Денисенко похвалилася розкішною сумкою відомого бренду і нарвалася на хейт

Популярна українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко розповіла львівському блогеру Ніколасу Кармі, скільки коштує її "лук", зокрема, сумка відомого бренду Bottega Veneta. Однак у мережі розкритикували артистку.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео, опубліковане на сторінці в Instagram Карми.

Скільки коштує "лук" Денисенко

Як відомо, блогер здобув широку популярність завдяки своїм роликам із провокативним запитанням "Скільки коштує ваш Look?". Цього разу героїнею стала акторка Наталка Денисенко.

Знаменитість не приховує, що під час війни вона не економить на собі. Так, артистка продемонструвала образ, який повністю складався з речей білого відтінку - улюбленого кольору Денисенко.



Денисенко розповіла, скільки коштує її образ (скриншот)

Довга шуба з білого штучного хутра обійшлася Наталці в 9400 гривень, широкі штани - 3000 гривень, прозоре боді з топом - 2500, а чоботи-козаки - 3000 гривень.

"А сумочка, це, звичайно, моя гордість. Це мені було 35 років, і я собі зробила такий подарунок, сумка Bottega Veneta - вона коштує 2500 євро", - похвалилася Денисенко.



Денисенко показала трендову сумку (скриншот)

Також вона підкреслила, що не економить навіть під час війни.

"Мені хочеться донести людям, що іншого часу жити в нас не буде. А може, я завтра помру?! Ну куди я відкладаю? Собі на похорон? Щоб мене гарно поховали, коли в мене влучить ракета?" - риторично запитала актриса.

Як відреагували в мережі

Чимало фоловерів Ніколаса Карми написали, що дуже люблять цю акторку і захоплюються її енергетикою та образами. Однак знайшлися й такі, хто неоднозначно сприйняв заяву Денисенко про те, що під час війни не потрібно заощаджувати на собі та брендах:

"Я відкладаю на донат, а ти - на сумочку"

"Говорить вона, а соромно чомусь мені"

"Неоднозначне ставлення до цієї актриси"

"Краще донатити гроші на армію"

"Не природно і награно. Занадто"

"От справді, донька хоче на навчання за кордон, але треба жити для себе, піду куплю сумку"

"Зараз це все трохи не на часі"

"Дай Боже кожному собі купити таку сумку, але наші реалії такі, що більша частина суспільства виживає, як може, а хотілося б, щоб просто жила. І з легкістю мала такі витрати, а не думала, як би вижити".



Наталка Денисенко нарвалася на хейт у мережі через брендову сумку (скриншот)

До слова, це не перша дорога покупка Денисенко за останній час. Нещодавно актриса похвалилася розкішним авто - вона купила Mercedes, вартість якого близько 2 млн гривень.



Наталка Денисенко у своєму авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Нагадаємо, акторка одружена з актором Андрієм Федінчиком, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ взяв до рук зброю. Спочатку долучився до тероборони, а нині є чинним військовослужбовцем. Де саме він служить і яку роботу виконує в ЗСУ, Наталка Денисенко не озвучує.

Нещодавно її чоловікові зробили складну операцію і встановили титанові імпланти в хребет. Тоді акторка докладніше розповіла про діагноз чоловіка і скільки триватиме реабілітація.



Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)