Наталка Денисенко назвала лучших и худших актеров Украины: кто "загремел" в список

Кого Денисенко считает худшим актером

Так, свой список Наталка начала с Тараса Цымбалюка. Она играет с ним в спектаклях, а потому знает его не только как коллегу, но и как друга.

И оказалось, что Денисенко считает Цымбалюка лучшим и худшим одновременно. Актриса пошутила, что он ее "задолбал".

Затем звезда продолжила называть лучших. В ее список попали как женщины, так и мужчины.

"Я считаю вообще, что она одна из самых красивых девушек, украинских актрис. Очень нравится мне Даша Петрожицкая - как человек и как актриса. Богдан Ступка - лучший актер, наша легенда Олечка Сумская, я с ней работаю прямо сейчас и это тоже невероятный человек", - призналась Денисенко.

Денисенко сказала Анатоличу, кого считает лучшим актером (скриншот)

Когда же Наталка решила назвать худших, то сначала задумалась. А потом вспомнила об актрисе-предательнице и ее ответ был четким.

"Могу сказать, еще Галина Безрук... С*чка", - сказала Денисенко.

По словам актрисы, называть других актеров, которых она считает худшими, ей не хочется.

"Потому что на самом деле у нас в Украине невероятный ресурс не только актерский, а киношный. Для того чтобы делать невероятно классное и качественное кино, потому что у нас есть оф*генные локации, у нас есть очень классные операторы, режиссеры, у нас павильоны, классные и талантливые актеры. Боже, Саша Рудинский получил BAFTA, это вообще!" - пояснила она.