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Настоящее испытание: друзья Заворотнюк поделились важными подробностями

STYLERПерсоны    22.02.2020 - 19:47
Настоящее испытание: друзья Заворотнюк поделились важными подробностями
Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Семью Заворотнюк поддержали коллеги

Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев переживают не самые легкие времена. Понимая положение звездной пары, их всячески стремятся поддержать коллеги по работе и знакомые.

Не так давно в Москве вручили премию "Пара года" журнала "Moda topical". Уже в 12-й раз награждали самые крепкие звездные семьи. Впервые за последние годы церемония прошла без Заворотнюк и Чернышева.

Год назад супруги получили премию в номинации "Творческая пара", а также вели церемонию. В этом году их заменили супруги Костюшкины. Когда получать премию вышли супруги Стриженовы за "Самую крепкую пару" - произошел самый трогательный момент церемонии.

Настоящее испытание: друзья Заворотнюк поделились важными подробностямиАнастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Александр Стриженов обратился к собравшимся коллегам и гостям вечера: "Мы из их рук получали премию "Пара года" много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышов. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре".

"Есть пара для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову", - поддержала супруга Екатерина Стриженова.

Напомним, что всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк. Оказывается, на Заворотнюк неоднократно поднимал руку Сергей Жигунов. Заворотнюк любила мужчину, но понимала, что подобные инциденты будут повторяться, если она не уйдет.

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