ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Куда исчезла Заворотнюк? Все версии местонахождения актрисы

STYLERПерсоны    01.02.2020 - 12:55
Куда исчезла Заворотнюк? Все версии местонахождения актрисы
Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Заворотнюк давно не видели сотрудники и пациенты медучреждения

Анастасия Заворотнюк, которая проходит тяжелое и сложное лечение после операции, пропала с поля зрения СМИ. Сотрудники и пациенты медучреждения строят догадки по поводу того, где может находится артистка, однако точных данных все еще нет.

Фанаты звезды негодуют, ведь от них пытаются скрыть информацию о здоровье Заворотнюк и выстраивают свои версии о том, куда могла пропасть звезда.

Куда исчезла Заворотнюк? Все версии местонахождения актрисыАнастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

По первой версии, Заворотнюк перевели в другую клинику, где она будет проходить дальнейшую реабилитацию. К слову, звезда однозначно отдохнет от наплыва журналистов, пока никто не знает о месте ее нахождения.

Также есть версия, что Заворотнюк уехала продолжать лечение за границу, поскольку российские врачи не могут ускорить ее выздоровление.

Некоторые поклонники предполагают, что Анастасия Заворотнюк могла уехать к себе домой, в поселок Крекшено. Такой исход возможен, если состояние здоровья звезды заметно улучшилось.

А вот слухи о том, что актрису парализовало, никто пока не подтвердил. Поэтому поклонники ждут пока родственники либо сама актриса выйдут на связь и расскажут о состоянии Заворотнюк.

Ситуация тяжелая: появились новые данные о Заворотнюк Нерадивые родственники: фанаты Заворотнюк "набросились" на ее семью
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь