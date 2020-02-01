Куда исчезла Заворотнюк? Все версии местонахождения актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Заворотнюк давно не видели сотрудники и пациенты медучреждения

Анастасия Заворотнюк, которая проходит тяжелое и сложное лечение после операции, пропала с поля зрения СМИ. Сотрудники и пациенты медучреждения строят догадки по поводу того, где может находится артистка, однако точных данных все еще нет.

Фанаты звезды негодуют, ведь от них пытаются скрыть информацию о здоровье Заворотнюк и выстраивают свои версии о том, куда могла пропасть звезда.

Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

По первой версии, Заворотнюк перевели в другую клинику, где она будет проходить дальнейшую реабилитацию. К слову, звезда однозначно отдохнет от наплыва журналистов, пока никто не знает о месте ее нахождения.

Также есть версия, что Заворотнюк уехала продолжать лечение за границу, поскольку российские врачи не могут ускорить ее выздоровление.

Некоторые поклонники предполагают, что Анастасия Заворотнюк могла уехать к себе домой, в поселок Крекшено. Такой исход возможен, если состояние здоровья звезды заметно улучшилось.

А вот слухи о том, что актрису парализовало, никто пока не подтвердил. Поэтому поклонники ждут пока родственники либо сама актриса выйдут на связь и расскажут о состоянии Заворотнюк.