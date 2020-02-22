Справжнє випробування: друзі Заворотнюк поділилися важливими подробицями

Анастасія Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Сім'ю Заворотнюк підтримали колеги

Анастасія Заворотнюк та її чоловік Петро Чернишов переживають не найлегші часи. Розуміючи становище зіркової пари, їх всіляко прагнуть підтримати колеги по роботі та знайомі.

Не так давно в Москві вручили премію "Пара року" журналу "Moda topical". Вже у 12-й раз нагороджували найміцніші зіркові родини. Вперше за останні роки церемонія пройшла без Заворотнюк і Чернишова.

Рік тому Заворотнюк та Чернишов отримали премію в номінації "Творча пара", а також вели церемонію. У цьому році їх замінило подружжя Костюшкіних. А коли отримувати премію вийшли Стриженови за "найміцнішу пару" - стався самий зворушливий момент церемонії.

Анастасія Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Олександр Стриженов звернувся до присутніх колег та гостей вечора: "Ми з їхніх рук отримували премію "Пара року" багато раз. Це Настя Заворотнюк та Петро Чернишов. Якщо ми віримо в чудеса, то давайте пошлемо свою любов і свою підтримку саме цій парі".

"Є пара для якої цей рік став справжнім випробуванням, тому свою статуетку ми передали Насті Заворотнюк і Петру Чернишову", - підтримала чоловіка Катерина Стриженова.

Нагадаємо, що спливли шокуючі деталі про коханця Заворотнюк. Виявляється, на Заворотнюк неодноразово підіймав руку Сергій Жигунов. Заворотнюк любила чоловіка, але розуміла, що подібні інциденти будуть повторюватися, якщо вона не піде.