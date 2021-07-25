Нашествие медуз на курорты Азовского моря: отдыхающие показали "правдивое" видео
Курорты Азовского моря, на которые жаловались отдыхающие с начала июля из-за нашествия медуз, наконец-то очистились. Вода в море стала прохладнее, как и температура воздуха.
В сети появилось видео, которое "правдиво" показывает, что сейчас происходит на южном побережье.
Судя по кадрам, сделанным отдыхающими на Арабатской Стрелке в курортном селе Счастливцево, море стало чище после недавнего шторма. Вместе с изменением условий исчезли и медузы.
По словам автора видео, температура воды около 25-26 градусов, иногда на пляж выбрасывает мертвых медуз-корнеротов, но купаться они уже не мешают.
Отдыхающие говорят, что в целом на курортах Азовского моря стало чуть прохладнее, но температуру оценивают как комфортную.
Видео: Море на Арабатской Стрелке очистилось от медуз
Для справки:
Арабатская Стрелка, или Арабатская коса - узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова, состоящая в основном из ракушечного материала, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря.
Граница между Украиной и оккупированной РФ территорией Крыма находится за поселком Стрелковое - самой южной точкой Херсонской области.
Что делать, если вас ужалила медуза
В водах Азовского моря можно встретить два вида медуз - аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Первый вид - не опасен, а вот корнерот может обжечь своими щупальцами.
Если произошел контакт с медузой:
- на всякий случай примите антигистаминный препарат (противоаллергический),
- промойте обожженное место морской или соленой водой (но не пресной),
- попробуйте удалить частички жгучих нитей медузы,
- нейтрализуйте ожоги соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.
Интересно, что на курортах Азовского моря придумали оригинальный способ борьбы с медузами. Их решили вылавливать, готовить и употреблять. Причем блюда получаются ресторанные и по мнению тех, кто их пробовал, довольно вкусные.
Ранее мы писали, что медуз на курорте под Мелитополем настолько много, что их сгребают экскаватором.