Нашествие медуз на курорты Азовского моря: отдыхающие показали "правдивое" видео

Курорты Азовского моря, на которые жаловались отдыхающие с начала июля из-за нашествия медуз , наконец-то очистились. Вода в море стала прохладнее, как и температура воздуха.

В сети появилось видео, которое "правдиво" показывает, что сейчас происходит на южном побережье.

Судя по кадрам, сделанным отдыхающими на Арабатской Стрелке в курортном селе Счастливцево, море стало чище после недавнего шторма. Вместе с изменением условий исчезли и медузы.

По словам автора видео, температура воды около 25-26 градусов, иногда на пляж выбрасывает мертвых медуз-корнеротов, но купаться они уже не мешают.

Отдыхающие говорят, что в целом на курортах Азовского моря стало чуть прохладнее, но температуру оценивают как комфортную.

Видео: Море на Арабатской Стрелке очистилось от медуз

Для справки:

Арабатская Стрелка, или Арабатская коса - узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова, состоящая в основном из ракушечного материала, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря.

Граница между Украиной и оккупированной РФ территорией Крыма находится за поселком Стрелковое - самой южной точкой Херсонской области.

Что делать, если вас ужалила медуза

В водах Азовского моря можно встретить два вида медуз - аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Первый вид - не опасен, а вот корнерот может обжечь своими щупальцами.

Если произошел контакт с медузой: